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البرلمان الأوروبي يصوت لدعم عمل محكمة العدل الدولية وأونروا تعلن تضاعف سكان رفح 4 مرات بسبب النزوح

1/18/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوّت البرلمان الأوروبي على قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ودعم القرار عمل محكمة العدل الدولية، مؤكدا أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف إلى استئناف المسار السياسي.
وحذّر من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وأعرب عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تهجير السكان قسريا، وفق تعبير نص القرار.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا في الأسابيع الماضية، ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة أي ما يزيد على نصف سكان القطاع الذي يقدر بـ 2.3 مليون نسمة، بسبب نزوح الأهالي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن «الاكتظاظ خانق في المناطق الوسطى، ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد».
وتحدثت الوكالة في منشور عبر موقع «إكس»، عن شح المعلومات بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود كثيرة تحد من الوصول إلى المنطقة.
وكان مسؤول في منظمة الصحة العالمية شون كيسي ندد بـ «الأوضاع المزرية» في مستشفيات قطاع غزة التي لاتزال عاملة، حيث ينتظر المرضى «الموت» بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات. وقال إنه خلال الأسابيع الـ 5 التي قضاها في غزة، شاهد يوميا في المستشفيات «مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أياما» لتلقي علاج.
وقال: «ما رأيته شخصيا هو تدهور سريع في النظام الصحي إلى جانب تلاشي مستوى دخول المساعدات الإنسانية خصوصا إلى المناطق في شمال القطاع».
وفي تكرار لدعوات مماثلة أطلقها رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال كيسي إن الحاجة الأكثر إلحاحا في غزة «هي في الواقع وقف لإطلاق النار».
في الأثناء، أعلنت قطر أمس، أن قوافل تحمل 61 طنا من الأدوية ومساعدات إنسانية «دخلت غزة» أمس الأول، ولم تحدد ما إذا كانت الأدوية قد وصلت للرهائن.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إنه «تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون».
ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر «بلحظة انفراج مستحقة لعائلات الرهائن والبنى التحتية الصحية في غزة». وينص على إدخال أدوية للرهائن مقابل مساعدات للمدنيين في غزة، حيث «ينتظر مرضى الموت» في المستشفيات الخارجة عن الخدمة، وفق ما قالت منظمة الصحة العالمية.
ميدانيا، ومع انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم السابع أمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24620 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، مشيرة الى إصابة 61830 بجروح مختلفة.
وأفادت الوزارة في بيان بمقتل 172 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 في معارك غزة خلال 24 ساعة أمس، فيما قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها فجروا منزلا واستهدفوا قوة صهيونية راجلة من 30 جنديا في بني سهيلا شرق خان يونس. وأكدت أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح، فضلا عن إعلانها قتل 5 من جنود الاحتلال شرق خان يونس.
ودارت اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة.
وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأنه سمع دوي انفجارين بمدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، بعد دوي صافرات الإنذار.
وحسب موقع Ynet، فإنه تم اعتراض طائرة بدون طيار أطلقت على المدينة، مشيرا إلى أن التحذير من إطلاق الصاروخ في إيلات أطلق للمرة الأولى منذ 6 ديسمبر.

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