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ملك الأردن يدعو إلى التصدي للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس

1/18/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وحسب البيان الذي اوردته وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا)، أكد الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في قصر الحسينية بعمان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن ما يجري يجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، معربا عن تقديره لمواقف تركيا الثابتة وجهودها لإنهاء الحرب.
وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين، والبناء على جهود اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وجدد التأكيد على ضرورة الدفع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون انقطاع.
وشدد الملك عبدالله الثاني على رفض الأردن التام للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط لتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من غير المقبول على الإطلاق تبرير إسرائيل هجماتها على الأراضي الفلسطينية بذريعة أمنها.
وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، أن المهددين الحقيقيين في أمنهم هم الفلسطينيون ودول المنطقة.
وأشار إلى أن تركيا تهتم جدا بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بقضايا المنطقة وتتابع معه تطورات الوضع في قطاع غزة، مبينا أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ عليها.
من جانبه، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني إلى وقف العدوان الإسرائيلي ووقف عمليات التدمير، والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها.
وأضاف الصفدي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أن التنسيق بين الأردن وتركيا على مدى أشهر الحرب على غزة كان شبه يومي سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها السعودية.
وقال «نركز في هذه المرحلة على الأوضاع الكارثية التي تستمر وتتفاقم في غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار».
وأضاف الصفدي «عندما نرى حجم الدمار في غزة نقول كيف سيحقق هذا الأمن للإسرائيليين وبأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل وبنيته التحتية كاملة وقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وجرح أضعاف ذلك وبأي منطق يمكن قبول ذلك أنه دفاع عن النفس».

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