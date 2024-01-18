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الملل نعمة.. كيف؟

1/18/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينضــم أحــدنا لتجمع ثقافي أو اجـــتماعي، فينخرط معهم لفترة ويشعر بالسـعادة والفرح وأنه قد وجد نفسه معهم، وبعد مرور فترة ينطفئ هذا الحماس والفرح، ويتسرب لديه شعور بالملل.
تمارس هواية تحبها، فتفرح بما فتح الله عليك من هذا التوفيق واليسر الذي أصبحت فيه، ولكن بعد مرور وقت يطول أو يقصر، تجد نفسك قد أصابها الملل والضجر.
طبق كنت تفضله، مشروب تتلذذ به، دولة تعشقها، صديق تأنس به، فيلم أو مسلسل أو برنامج أو عطر، بعد فترة ستجد أنك لست بالشخص الأول.
الملل داء فتاك يصيب الغني، والسعيد، والناجح، والرياضي، ومن يحب السفر، والقراءة، والأكل، الملل داء خفي يتسرب ويتسلل لأعماق النفوس فيكدرها، ويتسرب إلى الأرواح فيضجرها، وينسل إلى وسط القلوب فيقلقها.
الملل قد يصيبك فيما تحب، ويأتي إليك فيما ترغب، فيكدر عليك فرحك، وينغص عليك نجاحاتك.
الملل قد يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقــباه، فقد يؤدي بك إلى الانتحار إذا لـــم تكن تملك إيمانا بالله وباليوم الآخر، وقد يؤدي بك الى الاكتئاب إذا كنت لا تملك الوعي الكافي الى خسارة تجارتك إذا كنت لا تملك التوفيق اللازم. وربما إلى إنهاء العلاقات إذا كنت لا تملك المخزون الكافي من الثقة بالنفس والأمل.
الملل لا يفرق بين صغير وكبير، أو بين ذكر وأنثى، ولا بين غني وفقير، الملل يطرق بابك من غير استئذان، ويدخل عليك من دون استعداد، الملل ليس له دواء ملموس فيؤخذ، ولا وصفة فتطلب.
الملل يبدأ صغيرا أحيانا فيكبر، كما قيل الملل بريد الاكتئاب، فالأعراض متقاربة من فقدان الطاقة والرغبة والاستمتاع بممارسة أي نشاط، لذلك وجب الانتباه ومحاولة إيجاد الحلول التي تجعلك تتغلب على هذا الشعور.
تكلم الكثيرون في علاج الملل، فمن الأمور النافعة والناجعة في التغلب على الملل في الشريعة الإسلامية هي اللجوء إلى الله عز وجل، والشعور بأهمية الوقت وتنظيمه، البحث عن الرفقة المعينة والناصحة، طلب دعاء الوالدين، وأخيرا الإكثار من ذكر الله عز وجل.
وجدت تقريرا جميلا قد عمله موقع «الجزيرة» يتحدث عن العوامل التي تساعدك على التغلب على الملل، فذكر أمورا منها: «الزام نفسك بجدول زمني، الاطلاع على معلومات جديدة ومواكبة العصر، المحافظة على نشاطك اليومي، افعل شيئا ذا مغزى له أبعاد أخرى كالتطوع ومساعدة الغير، ابق على تواصل مع الغير، دلل نفسك بين فترة وأخرى، إنجازات صغيرة لكنها ستعطيك الحافز للاستمرار، وخطط للمستقبل».
٭ استدراك لابد منه قبل الختام: الملل مع ما فيه من سوء وتعكر للمزاج، قد يكون نعمة خفية من الله عز وجل إذا نظرت إليها بتمعن، كيف ذلك؟ حينما تجد نفسك تشعر بالملل من أحب الأمور لك، ستعرف حينها أن المتعة الحقيقية ليست بالأشياء، وأن السعادة التامة ليست بالمحسوسات، وسيكون لديك اليقين الراسخ بأن هناك حياة غير هذه الحياة، ودارا غير هذه الدار، التي وان صفت لك يوما أتعستك أياما وأياما.

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