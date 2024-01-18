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المسار الإصلاحي

1/18/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قد يقدم المنجّم خارطة طريق لمستقبل لجميع زبائنه على جميع المستويات التي تقع في دائرة الفرد أو الدولة أو العالم، لكننا نعلم جيدا أننا كمسلمين ننتمي لمدرسة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونعلم أن المنجمين كاذبون، وإن صدفوا، إلا أننا نؤمن بأن العلم هو الأساس الحقيقي القوي للأمم السابقة واللاحقة، فعلى سبيل المثال عندما نأخذ حالة المجتمع العربي في الجاهلية وحالته بعد الإسلام نجد أن الوضع مختلف تماما بين الحالتين من حيث الاستقرار والثقافة والعلم والأمن والطب... الخ.
ولو أخذنا هاتين المرحلتين في تاريخ العرب لوجدنا أن فيهما ما ينطبق على حالنا المعاصر، بمعنى أننا لو طبقنا معايير الجودة بإدارة الدولة في جميع المجالات لوجدنا أنها سترتقي بأنظمتها الى أعلى المستويات، وعندما نصل إلى هذه المرحلة سيبدأ البناء على أساس قوي.
يعتبر الفرد أهم عنصر في منظومة هذا البناء لأن الاستثمار في البشر خير من الاستثمار بالحجر، إذ إن الاستثمار بالعقول والطاقات الشبابية بشكل صحيح ومنظم له دور كبير في صناعة وبناء المستقبل على أكمل وجه.
هذا المستقبل المشرق والمبهر لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج الى خارطة طريق متقنة الإعداد وبعيدة المدى وتعتمد على مبدأ الوطنية الصافية، فالطائفية والشللية والقبلية والعنصرية عادة ما تكون معاول هدم للفرد والمجتمع والدولة معا.
ولو توقفنا قليلا بالخطأ وقمنا بالتأمل في لحظة صمت سينمائية لوجدنا أن مبدأ الوطنية هو الملاذ الآمن للوطن والمواطن، أما غير ذلك فيفترض، بل يجب أن يكون خارج الحسبة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.
ولا شك أن الكثير من أبناء الوطن يحبون هذا المسار من حيث الدعم الإيجابي لمشروع المسار الإصلاحي الجديد، ولعل من محاسن هذه الفترة تولي سمو الشيخ د.محمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء. ولكون سموه يحمل مؤهلات علمية عالية تحاكي هذه المرحلة نتمنى أن يتبنى مشروع بناء المستقبل الذي ستكون به الكويت متقدمة في الصفوف الأولى بروح العمل، وهي تستحق ذلك، من اجل بناء الوطن من جديد تحت مظلتها.
علينا ألا نتمسك بحب المفاهيم القديمة نفسها، والتي لا فائدة مستقبلية منها، حتى لا نبقى في المربع الأول، ونكون في حالة مشابهة لما قاله الشاعر نزار قباني في قصيدة له:
عشرون عاما في طريق الحب
عشرون عاما ومرة قــاتلا وأكثر الأحيان مقتولا
عشرون عاما ولم أزل في الصفحة الأولى.

MENAFN18012024000130011022ID1107739961

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