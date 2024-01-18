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حكومة الكفاءات التنموية

1/18/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاء خبر تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح مبشرا بانطلاق خارطة التجديد والإصلاح في العهد الجديد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وفي الحقيقة.. أرى أن التشكيلة الحكومية تضم العديد من الوجوه الجديدة التي نعول عليها الكثير بإطلاق المشاريع في التنمية المستدامة وتنفيذها عاجلا وبأفضل ما يمكن، وذلك ضمن الخارطة التي وضع خطوطها والد الجميع صاحب السمو الأمير، وأن يكون العمل على قدر من الإنجازات الوطنية، وتحقيقا لتطلعات القيادة السامية وأبناء شعبنا وآمالهم في من حملوا الأمانة من الوزراء الجدد.
ويأتي هنا مدى تجاوب السلطتين التشريعية والتنفيذية مع منطوق الخطاب السامي قبل أكثر من شهر عند أداء أميرنا اليمين الدستورية، فقد وضع الإشارات على المحطات التنموية التي أضاء عليها، وأنه سيركز في عهده الجديد على القرب من الحكومة والمجلس والمتابعة والمراقبة والمحاسبة لتحقيق الإنجازات التي تستحقها الكويت.
إن الدستور الكويتي واضح في مواده ولوائحه، وكمواطن كويتي أتطلع لأن نصل إلى انتهاء أي تجاذب سياسي بين المجلس والحكومة في هذا العهد الميمون.
لقد كانت توجيهات القيادة السامية واضحة في العمل على تصحيح المسار وتوحيد الرؤى ووضع الكويت نصب أعيننا، وما نرجوه من الله تعالى أن نرى هذا اليوم الذي تشرق فيه شمس العمل السياسي النيابي- الحكومي بلا غيوم، وزوال أجواء الضبابية، وأن تتحقق الآمال، سواء على مستوى طموحات القيادة أو على مستوى تطلعات الشعب الكويتي المحب لقيادته ووطنه، فالكثير من الملفات الوطنية التنموية التي كانت تحت بند الأولويات على أجندة الحكومات السابقة أجّلت لأسباب مختلفة وقدمت عليها ملفات أخرى، كانت من الأولويات لرؤية كويت 2035، ومنها ملفات التركيبة السكانية والصحة والتعليم والإسكان وغيرها، والمواطن بانتظار المزيد من الإنجازات التي يلمس آثارها الإيجابية في حياته اليومية.
إن التشكيلة الجديدة لحكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح تمثل حكومة من المختصين ووجوها جديدة، حيث نسبة التغيير فيها يقارب أكثر من ثلثي عدد الوزراء في التشكيلة السابقة مع عودة ثلاثة من الحكومة القديمة، وهذا بحد ذاته خطوة على طريق التغيير والعزم على الإصلاح.
أسأل الله أن يكون خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد نبراسا ومشعلا مضيئا لطريق خارطة العمل التنموي في البلاد، فجميعنا نستبشر خيرا، ولعلها تكون حكومة كفاءات تنموية، والله ولي التوفيق والسداد .

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