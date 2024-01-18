حكومة الكفاءات التنموية

(MENAFN
- Al-Anbaa) جاء خبر تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح مبشرا بانطلاق خارطة التجديد والإصلاح في العهد الجديد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وفي الحقيقة.. أرى أن التشكيلة الحكومية تضم العديد من الوجوه الجديدة التي نعول عليها الكثير بإطلاق المشاريع في التنمية المستدامة وتنفيذها عاجلا وبأفضل ما يمكن، وذلك ضمن الخارطة التي وضع خطوطها والد الجميع صاحب السمو الأمير، وأن يكون العمل على قدر من الإنجازات الوطنية، وتحقيقا لتطلعات القيادة السامية وأبناء شعبنا وآمالهم في من حملوا الأمانة من الوزراء الجدد.
ويأتي هنا مدى تجاوب السلطتين التشريعية والتنفيذية مع منطوق الخطاب السامي قبل أكثر من شهر عند أداء أميرنا اليمين الدستورية، فقد وضع الإشارات على المحطات التنموية التي أضاء عليها، وأنه سيركز في عهده الجديد على القرب من الحكومة والمجلس والمتابعة والمراقبة والمحاسبة لتحقيق الإنجازات التي تستحقها الكويت.
إن الدستور الكويتي واضح في مواده ولوائحه، وكمواطن كويتي أتطلع لأن نصل إلى انتهاء أي تجاذب سياسي بين المجلس والحكومة في هذا العهد الميمون.
لقد كانت توجيهات القيادة السامية واضحة في العمل على تصحيح المسار وتوحيد الرؤى ووضع الكويت نصب أعيننا، وما نرجوه من الله تعالى أن نرى هذا اليوم الذي تشرق فيه شمس العمل السياسي النيابي- الحكومي بلا غيوم، وزوال أجواء الضبابية، وأن تتحقق الآمال، سواء على مستوى طموحات القيادة أو على مستوى تطلعات الشعب الكويتي المحب لقيادته ووطنه، فالكثير من الملفات الوطنية التنموية التي كانت تحت بند الأولويات على أجندة الحكومات السابقة أجّلت لأسباب مختلفة وقدمت عليها ملفات أخرى، كانت من الأولويات لرؤية كويت 2035، ومنها ملفات التركيبة السكانية والصحة والتعليم والإسكان وغيرها، والمواطن بانتظار المزيد من الإنجازات التي يلمس آثارها الإيجابية في حياته اليومية.
إن التشكيلة الجديدة لحكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح تمثل حكومة من المختصين ووجوها جديدة، حيث نسبة التغيير فيها يقارب أكثر من ثلثي عدد الوزراء في التشكيلة السابقة مع عودة ثلاثة من الحكومة القديمة، وهذا بحد ذاته خطوة على طريق التغيير والعزم على الإصلاح.
أسأل الله أن يكون خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد نبراسا ومشعلا مضيئا لطريق خارطة العمل التنموي في البلاد، فجميعنا نستبشر خيرا، ولعلها تكون حكومة كفاءات تنموية، والله ولي التوفيق والسداد .
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