بداية جيدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حمل الوزارة الجديدة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح مسؤولية إنجاز المشاريع التنموية لصالح الوطن والمواطنين في إطار نهج حكومة الإصلاح والتطوير.. الشيء الذي يتفاءل به الناس هو اختيار عناصر جيدة للحكومة الجديدة، حيث تم اختيار مجموعة من حملة الدكتوراه وثلاثة عناصر من الحكومة السابقة شهد الناس بكفاءتهم وهم وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام.. لقد ترك هؤلاء الوزراء السابقون بصمات طيبة في نطاق وزاراتهم، وهذه المجموعة الجيدة برئاسة الشيخ د.محمد الصباح ذي الخبرة العالية تجعل المواطنين يتفاءلون بمستقبل واعد وزاهر لدولة الكويت، وكما صرح سمو رئيس مجلس الوزراء: المرحلة الجديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات وتتطلب المزيد من العمل والإنجاز.. وبهذا فقد وضع سمو رئيس مجلس الوزراء منهاج حكومته ودعا الوزراء لأن يبذلوا الجهد المضاعف في العمل من أجل تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين..
وصاحب السمو الأمير أكد أن مسؤولية الحكومة الجديدة أمانة في أعناق أعضاء الحكومة الجديدة. وأضاف سموه: كونوا لقسمكم بارين ولحقوق أبناء الوطن راعين ولتحقيق نهضته وتطوره حريصين.
ولتبدأ الحكومة الجديدة بتشجيع المبدعين وتبني المشاريع التنموية لمعالجة كل المشاكل التي عانى منها المواطنون، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وإصلاح التربية والتعليم وإصلاح الطرق. ولفت انتباهي تصريح وزير الخارجية الجديد الذي أشار إلى أن سياسته في الوزارة ستسير على خطى مدرسة صباح الأحمد الديبلوماسية، لا شك في أن مدرسة صباح الأحمد حافلة بالخبرات والسياسات المعتدلة، وكان للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد دوره في حل العديد من الخلافات وجهوده في معالجة القضايا الفلسطينية والخلافات اليمنية، وتولى الشيخ صباح الأحمد دعم الشعب السوري والشعب العراقي في تنظيم مؤتمرات لجمع معونات للشعبين الشقيقين واشتهر بسفراته المكوكية من أجل مساعيه في معالجة الخلافات بين العديد من الدول.. نأمل أن يوفق الوزير الجديد عبدالله اليحيا في توجهه لإعادة الدور الكويتي في المشاركة في حل العديد من القضايا، لا شك في أن رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح سيكون له التوجيه الشامل لعمل الحكومة الجديدة ونأمل أن يستفيد المجلس الجديد من خبرات رئيسه الشيخ د.محمد الصباح.. مع تمنياتنا بالتوفيق لحكومتنا الجديدة.
من أقوال المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه:
«قبلة على جبين من كانت الكويت دائما في ضميره ووجدانه».
والله الموفق.
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