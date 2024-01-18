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بداية جيدة

1/18/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حمل الوزارة الجديدة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح مسؤولية إنجاز المشاريع التنموية لصالح الوطن والمواطنين في إطار نهج حكومة الإصلاح والتطوير.. الشيء الذي يتفاءل به الناس هو اختيار عناصر جيدة للحكومة الجديدة، حيث تم اختيار مجموعة من حملة الدكتوراه وثلاثة عناصر من الحكومة السابقة شهد الناس بكفاءتهم وهم وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام.. لقد ترك هؤلاء الوزراء السابقون بصمات طيبة في نطاق وزاراتهم، وهذه المجموعة الجيدة برئاسة الشيخ د.محمد الصباح ذي الخبرة العالية تجعل المواطنين يتفاءلون بمستقبل واعد وزاهر لدولة الكويت، وكما صرح سمو رئيس مجلس الوزراء: المرحلة الجديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات وتتطلب المزيد من العمل والإنجاز.. وبهذا فقد وضع سمو رئيس مجلس الوزراء منهاج حكومته ودعا الوزراء لأن يبذلوا الجهد المضاعف في العمل من أجل تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين..
وصاحب السمو الأمير أكد أن مسؤولية الحكومة الجديدة أمانة في أعناق أعضاء الحكومة الجديدة. وأضاف سموه: كونوا لقسمكم بارين ولحقوق أبناء الوطن راعين ولتحقيق نهضته وتطوره حريصين.
ولتبدأ الحكومة الجديدة بتشجيع المبدعين وتبني المشاريع التنموية لمعالجة كل المشاكل التي عانى منها المواطنون، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وإصلاح التربية والتعليم وإصلاح الطرق. ولفت انتباهي تصريح وزير الخارجية الجديد الذي أشار إلى أن سياسته في الوزارة ستسير على خطى مدرسة صباح الأحمد الديبلوماسية، لا شك في أن مدرسة صباح الأحمد حافلة بالخبرات والسياسات المعتدلة، وكان للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد دوره في حل العديد من الخلافات وجهوده في معالجة القضايا الفلسطينية والخلافات اليمنية، وتولى الشيخ صباح الأحمد دعم الشعب السوري والشعب العراقي في تنظيم مؤتمرات لجمع معونات للشعبين الشقيقين واشتهر بسفراته المكوكية من أجل مساعيه في معالجة الخلافات بين العديد من الدول.. نأمل أن يوفق الوزير الجديد عبدالله اليحيا في توجهه لإعادة الدور الكويتي في المشاركة في حل العديد من القضايا، لا شك في أن رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح سيكون له التوجيه الشامل لعمل الحكومة الجديدة ونأمل أن يستفيد المجلس الجديد من خبرات رئيسه الشيخ د.محمد الصباح.. مع تمنياتنا بالتوفيق لحكومتنا الجديدة.
من أقوال المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه:
«قبلة على جبين من كانت الكويت دائما في ضميره ووجدانه».
والله الموفق.

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