كوابيس اليقظة!

في دروب الحياة المزدحمة يمر علينا أشخاص كثر، ننسجم مع بعضهم، ننفر من آخرين، نكسب علاقات جديدة، نتلقى ضربة موجعة، نقطع تواصلنا مع من نعرف، ونمد جسور التواصل مع من لا نعرف.

غريب هو أمر الناس! ولابد من الغرابة! فبها تتنوع الشخصيات والتنوع سنة كونية.

استوقفني سلوك غريب جدا، ونال حيزا من تفكيري، ودونت حوله خواطري، ثم وجدت من لاحظه أيضا.

هل تذكر موقفا كنت فيه سعيدا منشرحا، فتلقاك شخص سرد عليك أحداث العالم المأساوية كلها وسلب سعادتك؟ بل لعله قال لك بصريح العبارة: لِمَ السعادة؟ وأين السعادة في هذه الدنيا؟!

لا أدري لماذا يستكثر البعض الكلمة الطيبة! الثناء، التشجيع، الدعاء بالتوفيق..؟

يبدو وكأن لديهم حساسية مفرطة تجاه التفاؤل!

إن وجــدوك مطمئنا، عكروا اطمئنانك، إن كنت راضيا حرضوا أفكارك!

لماذا هذا العدوان؟ إنه اعتداء على مشاعرنا وقناعاتنا وذواتنا! لماذا تطاردني في يقظتي؟ تنازعني على اختياراتي، تهز ثقتي، وتسفه ميولي!

حاولت أن أحلل هذا السلوك بحس الباحث الاجتماعي، فرأيت أن وضع هذه الفئة محزن حقا، إذ لديهم إشكالية في تقدير الذات، يقارنون أنفسهم مع كل عابر، ويربكهم نجاح الآخرين، مما يولد عندهم إحساسا بالدونية والفشل، لا يجتهدون لفهم أنفسهم حتى يدركوا التباين الطبيعي بين الأفراد، لذا يتصاعد اعتقادهم بالعجز حيال بناء روابط سليمة. تجدهم يخافون المحاولة وكثيري الشكوى في الوقت ذاته، أحيانا يستعرضون بطولات وهمية ويتعطشون للفت الانتباه.

مهما كنت ملونا زاهيا، محوا ألوانك لتبدو باهتا!

فوضوية حياتهم تشق عليهم، فلا يطيقون أن يروا لا ارتياحا ولا صلاحا!

س: ما العمل مع هؤلاء؟

ج: تجنبهم.

فالإنسان وهبت له الحياة، وهداه الله السبيلين. لست مسؤولا عن تشوشهم واضطرابهم، فلو أرادوا الخير لآمنوا به، ولو قصدوا التجديد لشدوا رحالهم إليه.

أفكارهم الشائكة هم عقدوها، ومشاعرهم المبعثرة هم شتتوها، فلسان المرء ترجمان عقله وكل إناء بما فيه ينضح.

استعذ بالله من هذه الكوابيس البشرية، وأكمل الطريق فالكثير من الجمال أمامك، احذر أن يفوتك وأنت مستيقظ!

[email protected]