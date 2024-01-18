كوابيس اليقظة!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في دروب الحياة المزدحمة يمر علينا أشخاص كثر، ننسجم مع بعضهم، ننفر من آخرين، نكسب علاقات جديدة، نتلقى ضربة موجعة، نقطع تواصلنا مع من نعرف، ونمد جسور التواصل مع من لا نعرف.
غريب هو أمر الناس! ولابد من الغرابة! فبها تتنوع الشخصيات والتنوع سنة كونية.
استوقفني سلوك غريب جدا، ونال حيزا من تفكيري، ودونت حوله خواطري، ثم وجدت من لاحظه أيضا.
هل تذكر موقفا كنت فيه سعيدا منشرحا، فتلقاك شخص سرد عليك أحداث العالم المأساوية كلها وسلب سعادتك؟ بل لعله قال لك بصريح العبارة: لِمَ السعادة؟ وأين السعادة في هذه الدنيا؟!
لا أدري لماذا يستكثر البعض الكلمة الطيبة! الثناء، التشجيع، الدعاء بالتوفيق..؟
يبدو وكأن لديهم حساسية مفرطة تجاه التفاؤل!
إن وجــدوك مطمئنا، عكروا اطمئنانك، إن كنت راضيا حرضوا أفكارك!
لماذا هذا العدوان؟ إنه اعتداء على مشاعرنا وقناعاتنا وذواتنا! لماذا تطاردني في يقظتي؟ تنازعني على اختياراتي، تهز ثقتي، وتسفه ميولي!
حاولت أن أحلل هذا السلوك بحس الباحث الاجتماعي، فرأيت أن وضع هذه الفئة محزن حقا، إذ لديهم إشكالية في تقدير الذات، يقارنون أنفسهم مع كل عابر، ويربكهم نجاح الآخرين، مما يولد عندهم إحساسا بالدونية والفشل، لا يجتهدون لفهم أنفسهم حتى يدركوا التباين الطبيعي بين الأفراد، لذا يتصاعد اعتقادهم بالعجز حيال بناء روابط سليمة. تجدهم يخافون المحاولة وكثيري الشكوى في الوقت ذاته، أحيانا يستعرضون بطولات وهمية ويتعطشون للفت الانتباه.
مهما كنت ملونا زاهيا، محوا ألوانك لتبدو باهتا!
فوضوية حياتهم تشق عليهم، فلا يطيقون أن يروا لا ارتياحا ولا صلاحا!
س: ما العمل مع هؤلاء؟
ج: تجنبهم.
فالإنسان وهبت له الحياة، وهداه الله السبيلين. لست مسؤولا عن تشوشهم واضطرابهم، فلو أرادوا الخير لآمنوا به، ولو قصدوا التجديد لشدوا رحالهم إليه.
أفكارهم الشائكة هم عقدوها، ومشاعرهم المبعثرة هم شتتوها، فلسان المرء ترجمان عقله وكل إناء بما فيه ينضح.
استعذ بالله من هذه الكوابيس البشرية، وأكمل الطريق فالكثير من الجمال أمامك، احذر أن يفوتك وأنت مستيقظ!
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