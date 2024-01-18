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جنة ونار الدنيا

1/18/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يوم قال: «ما يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي وبستاني في صدري أين رُحتُ فجنتي معي ولا تفارقني، إن حبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة».
٭ في رمضان عام 1993م صليت الظهر في مسجد الحشاش في منطقة الخالدية، وبعد نهاية الصلاة وأثناء أدائي ركعتي السنة سمعت رجلا كبيرا في السن يقول لصاحبه: «بو أحمد أنا في جنة أولادي وأحفادي كل يوم في رمضان يتفطرون عندي، ويا حلو جمعتنا».
٭ مؤذن قدم للعمل في دولة الكويت، تعجب عندما وفرت له وزارة الأوقاف غرفة في المسجد مؤثثة بالكامل وفيها تكييف وثلاجة وبوتاجاز فقال: «سبحان الله أنا في جنة الدنيا».
٭ يُذكر أن زوجا قال لزوجته بغضب: لأشقينك، فقالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع ان تشقيني كما لا تستطيع أن تسعدني، فقال الـــزوج في حنق: وكيف لا أستطيع؟
فقالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في المال لقطعتهُ عني، أو زينة من الحلي لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون.
فقال الزوج في دهشة فما هو؟
فقالت الزوجة في يقين: إني أجدُ سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي.
وصدق الشاعر:
ولست أرى السعادة جمع المال
ولكن التقي هو السعيد
وتقوى الله خير الزاد ذخرا
وعند الله للأتقى مزيد
٭ ويُذكر ان زوجة قالت لزوجها بغضب: «أنا أقدر أن أجعل حياتك جنة أو نار» يا لطيف!
أقول وبالله التوفيق، من خلال الامثلة التي ذكرتها آنفا، لا يوجد كائن من كان يقدر يجعل حياتك جنة أو نار، سعيدة او تعيسة، أنت وحدك القادر على جعل حياتك جنة أو نارا، سعيدة او تعيسة، الحل والاختيار لك وحدك من غير شك، وليس بيد غيرك.
فكن دائما مع الله ولا تُبال، تجد السعادة، والطمأنينة، وراحة البال.
٭ اقرأ واتعظ؟٭ يقول المولى عز وجل: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) النحل 97.
٭ ويقول المولى عز وجل: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) طه 125.
ولنربط السعادة بالإيمان واليقين والقناعة والأمل والعمل.

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