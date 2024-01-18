تشيلسي يحدّد سعر مبيع بروخا مع انضمام أستون فيلا إلى السباق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حدد تشيلسي سعر التخلّي عن أرماندو بروخا، وتقول صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندارد" أن تشيلسي على استعداد لبيع المهاجم هذا الشهر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
وانضم أستون فيلا إلى السباق، الى جانب وولفرهامبتون ووست هام وفولهام.
وعاد بروخا لتوه من جراحة في الرباط الصليبي الأمامي وهو في طريقه للعودة إلى لياقته الكاملة.
لكن تشيلسي مستعد لبيع اللاعب الألباني الدولي لتخفيف ضغوط اللعب المالي النظيف.
وكان وست هام فشل في عرض بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي لشراء خدمات بروخا.
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