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تشيلسي يحدّد سعر مبيع بروخا مع انضمام أستون فيلا إلى السباق

1/18/2024 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حدد تشيلسي سعر التخلّي عن أرماندو بروخا، وتقول صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندارد" أن تشيلسي على استعداد لبيع المهاجم هذا الشهر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
وانضم أستون فيلا إلى السباق، الى جانب وولفرهامبتون ووست هام وفولهام.
وعاد بروخا لتوه من جراحة في الرباط الصليبي الأمامي وهو في طريقه للعودة إلى لياقته الكاملة.


لكن تشيلسي مستعد لبيع اللاعب الألباني الدولي لتخفيف ضغوط اللعب المالي النظيف.


وكان وست هام فشل في عرض بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي لشراء خدمات بروخا.

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