الركراكي يكشف أسباب فوز المغرب الكاسح على تنزانيا

MENAFN - Alghad Newspaper)وعبّر الركراكي عن رضاه بعد فوز لاعبيه بنتيجة 3-0 أمام تنزانيا، حيث قال في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "المباريات الأولى صعبة دائما.

لم يكن هذا سهلا بسبب الرطوبة. احترمنا المنتخب التنزاني، والروح المعنوية لمجموعتنا كانت جيدة".



وأضاف: "أردنا التسجيل بسرعة. كانت لدينا بعض الفرص لكن الهدف جاء من كرة ثابتة. لقد بذلنا قصارى جهدنا لافتتاح باب التسجيل. في بعض الأحيان خلال الشوط الثاني، وافقنا على عدم امتلاك الكرة. ونجحنا في تسيير المباراة كمنتخب كبير".

وأوضح المدرب المغربي، أنه تعلم من المباريات الأولى للبطولة: "خوضنا آخر المباريات سمح لنا بمشاهدة مباريات المنتخبات الأخرى، وخاصة من أجل عدم ارتكاب نفس الأخطاء.

لاحظنا أن معظم المنتخبات سقطت بدنيا في الشوط الثاني. لقد عملنا على ذلك للحفاظ على الجانب البدني مناسبا"، حسبما نقل موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في المباراة المقبلة، منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد القادم.