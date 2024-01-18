فصلوه لدعمه غزة ويطالبونه بدفع تعويض ضخم.. ماينز الألماني مستمر في حربه على أنور الغازي

MENAFN - Alghad Newspaper)يذكر أن ماينز الألماني ولاعبه السابق أنور الغازي فشلا في التوصل لتسوية بشأن فسخ عقد اللاعب بسبب منشوراته الداعمة للشعب الفلسطيني، وسيتم عرض القضية أمام محكمة العمل المحلية.



وحددت القاضية رئيسة المحكمة يوم 19 حزيران/يونيو المقبل لبدء جلسات الاستماع للنظر فى القضية بعد أن فشل الطرفان في التوصل لاتفاق، ما يعكس التوتر المتصاعد في العلاقة بين الطرفين.



النادي الألماني، الذي كان قد فسخ عقد الغازي على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية، يواجه الآن ادعاءات من اللاعب بأنه هو من يستحق التعويض. والأمور تزداد تعقيداً مع تحرك محامي الغازي لرفع دعوى قضائية ضد النادي، وهو ما ينذر بمواجهة قانونية في المحاكم قد تطول.



الغازي، الذي أعلن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشعل فتيل الجدل في ألمانيا، وما زاد من حدة القضية الأصول اليهودية لمؤسس نادي ماينز.



ماذا فعل أنور الغازي؟

ذاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الحجر والشجر، وأذاب أيضاً الحواجز بين الرياضة والسياسة. لم يعد من المتصور أن يبقى لاعبو كرة القدم، خاصة العرب والمسلمين، صامتين إزاء جريمة الإبادة الجماعية التي تذاع على الهواء مباشرة. ما يحدث في ميادين الرياضة ليس بطل القصة اليوم، بل ما يجري في ميادين البطولة والغضب بغزة، وما يدور في فلكها.



لذلك تحديداً حظي اللاعب المغربي أنور الغازي بتقدير وإشادات عربية وإسلامية بموقفه الرافض للممارسات الإسرائيلية الدموية، والداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

غزا الغازي قلوب الشعوب العربية التي تبحث عمن يجسد قيم التضحية والتضامن، فعلاً وقولاً. كانت جماهير الكرة العربية تحديداً تتحرى من يتحدى الغطرسة الأوروبية، خاصة الألمانية، بدعمها اللا محدود واللا مشروط لإسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني، ووجدت ضالتها في أنور الغازي.

عند بداية الحرب على قطاع غزة، لم يكن أنور الغازي قد أكمل شهره الأول رفقة نادي "ماينز" الألماني. لكن ذلك لم يمنعه من إعلان موقفه بوضوح بتأييد ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

كان الغازي واضحاً، رفض توصيف ما يجري بأنه حرب لها طرفان متساويان في القوة والدعم، بل "إبادة جماعية" كما وصفها. وبعبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستحرر" أنهى أنور الغازي رسالته.



لم يحتمل نادي "ماينز"، مثل معظم الأندية الألمانية، تلك التصريحات. وسريعاً أعلن النادي عن إيقاف أنور الغازي ومنعه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية. برر ماينز ذلك باتخاذ اللاعب "موقفاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".



وبعد جلسة بين إدارة النادي والغازي، نشر أنور عبر حسابه منشوراً يعلن فيه رفضه استهداف المدنيين بشكل عام ونبذه للعنف. تصوّر المراقبون والمحللون أن فتيل الأزمة قد انتزع، لكن نادي "ماينز" أصدر بياناً قال فيه إن أنور الغازي تراجع عن موقفه واعتذر، ولذا سيمنحه النادي فرصة أخرى وسيرفع عنه الإيقاف.

وسريعاً، خرج أنور الغازي نافياً، عبر حسابه على "أنستغرام"، تقديمه أي اعتذار عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتأييده لاسترداده حقوقه المسلوبة.

قال الغازي: "لست نادماً ولم أعتذر، ولا أشعر بأي أسف على موقفي، ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين".



وفي رد سريع على ذلك الموقف الصامد، قرر نادي "ماينز" فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي بعد أقل من شهرين على التعاقد معه.