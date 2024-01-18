ريال مدريد يضع هالاند نصب عينيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يحلم نادي ريال مدريد الإسباني بإجراء صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع الهداف النرويجي إرلينغ هالاند الصيف المقبل مستغلا إحدى البنود في عقد الأخير.
وعلى غرار عملية التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، يتحدث ممثلو الريال مع المقربين من هداف مانشستر سيتي تاركا عبء المفاوضات مع الأطراف الأخرى للفريق الأزرق.
وبحسب ما أبانت "كادينا سير" الإسبانية فإن هالاند يملك بندا لكسر العقد يخوله للرحيل في كل صيف بمبلغ مخفض وهو ما يغري الفريق الإسباني للتعاقد معه.
وكان الريال مطلع في يناير من العام الماضي بدأ التحدث بكثافة مع المحيطين ببيلينغهام وقاموا بشرح المشروع وشروط العقد المحتمل بين الطرفين، كما أن مقربي جود تناولوا وجبة غداء مع ممثلي "الملكي".
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