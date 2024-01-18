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ريال مدريد يضع هالاند نصب عينيه

1/18/2024 2:33:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحلم نادي ريال مدريد الإسباني بإجراء صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع الهداف النرويجي إرلينغ هالاند الصيف المقبل مستغلا إحدى البنود في عقد الأخير.

وعلى غرار عملية التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، يتحدث ممثلو الريال مع المقربين من هداف مانشستر سيتي تاركا عبء المفاوضات مع الأطراف الأخرى للفريق الأزرق.

وبحسب ما أبانت "كادينا سير" الإسبانية فإن هالاند يملك بندا لكسر العقد يخوله للرحيل في كل صيف بمبلغ مخفض وهو ما يغري الفريق الإسباني للتعاقد معه.

وكان الريال مطلع في يناير من العام الماضي بدأ التحدث بكثافة مع المحيطين ببيلينغهام وقاموا بشرح المشروع وشروط العقد المحتمل بين الطرفين، كما أن مقربي جود تناولوا وجبة غداء مع ممثلي "الملكي".

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