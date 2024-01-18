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العراق واليابان يبحثان عن الصدارة.. وإيران لحسم تأهلها من بوابة هونغ كونغ

1/18/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يضرب المنتخب العراقي موعدا مع نظيره الياباني عند الساعة 2:30 من مساء اليوم في "ستاد المدينة التعليمية"، في مواجهة قوية للانفراد بالصدارة ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".
وتتصدر اليابان المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويأتي العراق ثانيا بثلاث نقاط بعد الفوز على إندونيسيا بثلاثة أهداف لواحد .
وستكون المواجهة المقبلة، هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس آسيا بعدما التقيا للمرة الأولى في الدور ربع النهائي لنسخة العام 2000 في لبنان، وخسر المنتخب العراقي آنذاك بهدف مقابل أربعة، تلتها خسارة أخرى بدور المجموعات في نسخة أستراليا العام 2015 وبنتيجة هدف دون مقابل.
وسبق لكلا المنتخبين التتويج بلقب البطولة، حيث فاز به المنتخب العراقي مرة واحدة العام 2007، بينما حصل عليها المنتخب الياباني أربع مرات في الأعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وحل وصيفا في النسخة الأخيرة العام 2019، التي خسر فيها مواجهة النهائي أمام المنتخب القطري (1-3).
ويعول الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق على مجموعة من الأسماء خاصة في المقدمة الهجومية، التي يقودها أيمن حسين ومهند علي وأسامة رشيد، ويأمل المدرب في إيجاد الطريقة المناسبة للحد من خطورة هجوم المنتخب الياباني واختراق دفاعه، حيث ستكون المعادلة صعبة وتحتاج إلى جهد كبير من اللاعبين.
وعلى الجانب الآخر، يملك هاجيمي مورياسو مدرب اليابان ترسانة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، وتكمن قوة المنتخب الياباني في قدراته وأسلوبه الهجومي، حيث يعول المدرب على مهاجمه تاكومي مينامينو، الذي سجل هدفين في مرمى فيتنام، إضافة إلى زميله كايتو ناكامورا.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام سعودي لإدارة مباراة العراق واليابان، حيث تقرر اختيار حكم الساحة السعودي محمد الهويش، ويساعده خلف زيد وياسر السلطان، فيما سيكون حكم تقنية الفيديو المساعد خالد الطريس.
إيران تعول على سجلها المثالي
وعقب بدايته الجيدة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية، يتطلع المنتخب الإيراني إلى حسم صعوده رسميا للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، خلال خوضه منافسات الجولة الثانية بالدور الأول.
ويلتقي منتخب إيران مع منتخب هونغ كونغ عند الساعة 8:30 مساء اليوم في "ستاد خليفة الدولي" ضمن المجموعة الثالثة للبطولة المقامة حاليا في قطر، التي تضم أيضا منتخبي الإمارات وفلسطين.
وتأتي هذه المواجهة بعد شهرين تقريبا من مباراة المنتخبين بالدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، التي انتهت بفوز كبير لإيران 4-0 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي أوزبكستان وتركمانستان.
وقبل انطلاق الجولة الثانية بالمجموعة أمس، بلقاء الإمارات وفلسطين، يتصدر منتخب إيران، الذي توج باللقب في الأعوام 1968 و1972 و1976، جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه المنتخب الإماراتي، المتساوي معه بالرصيد نفسه، بينما يحتل منتخبا هونغ كونغ وفلسطين المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بلا رصيد من النقاط.
ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة إلى دور الـ16 في البطولة، في حين ينتظر صاحب المركز الثالث التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.
ووجه منتخب إيران إنذارا مبكرا لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، وكشف عن قدومه للمنافسة بقوة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 48 عاما، بعدما حقق فوزا كبيرا 4-1 على نظيره الفلسطيني في الجولة الأولى يوم الأحد الماضي. وجاء الانتصار الإيراني بأقل مجهود، بعدما فضل لاعبوه عدم الإفراط في بذل الجهد خلال الشوط الثاني بعد الاطمئنان على تحقيق الفوز، ولاسيما في ظل المواجهات الصعبة المقبلة التي تنتظر الفريق في باقي مشوار المسابقة.
من جانبه، يطمح منتخب هونغ كونغ إلى تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة للحفاظ على آماله في بلوغ الدور المقبل، حتى إن كان عن طريق التواجد ضمن أفضل الثوالث، وذلك عقب خسارته 1-3 أمام منتخب الإمارات في بداية مشواره بالمجموعة، يوم الأحد الماضي.
ولم يحقق منتخب هونغ كونغ أي فوز أو تعادل خلال مواجهاته الرسمية الـ7 السابقة أمام المنتخب الإيراني في مختلف المسابقات، التي بدأت منذ 56 عاما، بأمم آسيا، حيث انتهت المباراة حينها بفوز الإيرانيين 2-0، وخلال تلك المباريات السبع، سجل منتخب هونج كونج هدفا واحدا في شباك إيران، بينما استقبلت شباكه 18 هدفا، وهو ما يعكس التفوق الساحق للمنتخب الإيراني.
ورغم ذلك، تمسك النرويجي يورن أندرسون، مدرب هونغ كونغ، بآمال فريقه في الصعود للدور المقبل، مشيرا إلى أن لاعبيه بإمكانهم الظهور بشكل أفضل أمام إيران.
وصرح أندرسون عقب مباراة الإمارات قائلا: "إنني فخور بما قدمه اللاعبون. أردنا اللعب بطريقة هجومية وحاولنا كثيراً الوصول للمرمى لكننا لم نستطع أن نظفر بالنقاط، سنكرر المحاولة في المباريات المقبلة".
مدرب طاجيكستان: لم نستثمر الفرص
وأكد الكرواتي بيتر سيغارت مدرب المنتخب طاجيكستان أن المنتخب الطاجيكي ما يزال يملك فرص التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره القطري بهدف دون رد، أول من أمس على "ستاد البيت"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا قطر 2023 المقامة حاليا في الدوحة.
وهنأ المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، المنتخب القطري على التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، مشيرا إلى أن منتخب طاجيكستان قدم مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل في الدقائق الأولى، لكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له، قبل أن يجد نفسه متأخرا بعد مرور نحو 18 دقيقة بهدف دون رد.
وأشار المدرب إلى أنه كان يتوجب على حكم المباراة، أن يعود إلى تقنية حكم الفيديو المساعد قبل احتساب الهدف الوحيد في المباراة، على اعتبار أن الحكم نفسه كان متداخلا في اللعبة، وبالتالي فإن القانون يفرض وقف اللعب، مشيرا إلى أن لاعبيه أظهروا إصرارا كبيرا على تدارك التأخر في الشوط الثاني وفرضوا ضغطا كبيرا على المنتخب القطري، لكنهم لم يوفقوا في ترجمة فترات الأفضلية، معتبرا أن النقص العددي بطرد أحد لاعبيه منذ الدقيقة 80، لم يمنع المنتخب الطاجيكي من مواصلة البحث عن التعديل في الدقائق الأخيرة، لكن دون أن ينجح.
وشدد المدرب على أن المنتخب الطاجيكي ما يزال يملك فرص التأهل إلى الدور ثمن النهائي كثاني المجموعة الأولى من خلال الفوز في المواجهة الأخيرة على المنتخب اللبناني، لكن شريطة أن يفوز المنتخب القطري على المنتخب الصيني.
أفراح قطرية بالتأهل
وأعرب لاعبو المنتخب القطري عن فرحتهم بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، حيث قال لاعب منتخب قطر أحمد فتحي: "إن المباراة لم تكن سهلة ولكن المنتخب حقق المطلوب بالفوز على منتخب قوي وصعب، ليتصدر المجموعة ويضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد جولتين كأول المتأهلين في البطولة.
وأضاف: "هدف المنتخب هو إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة وبمعنويات عالية"، مشيرا إلى أن العلاقة بين كل اللاعبين تبدو مثالية، وهناك انسجام كبير بين كل اللاعبين، ومشيدا في الوقت ذاته، بعمل الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني ماركيز لوبيز.
وقال مهاجم المنتخب القطري إسماعيل محمد: "إن المباراة كانت عالية من النواحي الفنية ولم تكن سهلة على المنتخب القطري"، مؤكدا: كان اللاعبون في الموعد وقدموا مستوى كبيرا وحققوا المطلوب بالفوز والتأهل إلى الدور المقبل، فيما أكد المدافع طارق سلمان، أن المنتخب القطري أظهر قوة كبيرة في مباراة طاجيكستان، خصوصا من النواحي الذهنية بعدما تغلب على كل الصعوبات التي واجهها مطلع اللقاء الذي بدأه المنافس بضغط عال.
وأوضح سلمان، أن المنتخب القطري حقق الهدف الأولي بالتأهل متصدرا للمجموعة وبعد جولتين فقط، ما يمنح اللاعبين الثقة نحو قادم المشوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على الانتصارات في المباراة الثالثة أمام الصين رغم أنها لا تؤثر على مسألة تصدر المجموعة، لكن الظهور فيها بشكل جيد سيكون دافعا نحو الدور ثمن النهائي. -(وكالات)

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