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صدام مرتقب بين إنتر ميلان ولاتسيو في السوبر الإيطالي اليوم

1/18/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس منافسات كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض، والتي تستمر حتى 22 من الشهر الحالي، حيث التقى نابولي "حامل لقب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي"، في وقت متأخر من أمس مع فيورنتينا "وصيف الكأس"، على أن يلتقي اليوم فريقا إنتر ميلان "بطل الكأس" ولاتسيو "وصيف الكالتشيو" عند الساعة العاشرة مساء في ستاد "الأول بارك"، والذي استضاف قبل أيام قليلة منافسات كأس السوبر الإسباني الذي توج فيه ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة 4-1 في النهائي.
وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، حيث تعود المرة الأولى للعام 2018، حينما فاز يوفنتوس على ميلان بهدف نظيف في ملعب "الجوهرة المشعة"، قبل أن يتغلب لاتسيو على يوفنتوس بنتيجة 3-1 في نسخة العام 2019 بملعب "أول بارك" بالرياض، فيما شهدت نسخة الموسم الماضي فوز إنتر على ميلان 3-0 في ملعب "الملك فهد الدولي".
ويلعب إنتر ميلان مع لاتسيو، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأزرق والأسود إلى مواصلة تألقه على المستوى المحلي، حيث يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وحقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية ببطولة الدوري على مونزا 5-1، وهو المرشح الأوفر حظا لنيل لقب الدوري في الموسم الحالي.
ويتسلح إنتر بقوته الهجومية المتمثلة في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إضافة إلى زميله الفرنسي ماركوس تورام ولاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو والظهير الأيسر فيدريكو ديماركو وغيرهم من الأسماء، التي تساهم كثيرا في الصورة التي ظهر عليها الفريق في الموسم الحالي.
وسيكون سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق، على موعد مع مواجهة أمام فريقه السابق، حيث سبق له أن لعب في فريق العاصمة بين العامين 1999 و2010، وتولى تدريبه بين العامين 2016 و2021، قبل أن ينتقل إلى تدريب إنتر ميلان.
ويسعى إنزاجي إلى تحقيق لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي، بعدما فاز باللقب مرتين مع لاتسيو في العامين 2017 و2019، كما فاز بلقب الكأس في العام 2019 وخسر نهائي العام 2017، كما وصل إنزاجي مع إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف رودري في مدينة إسطنبول التركية.
وأكد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج بكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز الكبير على مونزا، بقوله: "لقد كان أداء جيدا للغاية، وكان لدى الفريق النهج الصحيح ضد مونزا، الذي حرمنا من النقاط الموسم الماضي سواء على أرضنا أو خارجها".
وتابع: "هناك أكثر من 20 مباراة متبقية بالدوري، الفريق في الموسم الماضي فاز بلقبين ووصل لنهائي دوري الأبطال، ونحن اليوم بمنتصف الطريق فقط، وكنا في مجموعة صعبة بدوري أبطال أوروبا مع ريال سوسيداد، نحن نؤدي بشكل جيد بالدوري الإيطالي، لكن الآخرين ينتظرون الانقضاض على أي خطأ صغير".
واستطرد: "يمكننا دائما التحسن، بالرغم من التعادل ضد جنوى لم نلعب بشكل سيئ وتلقينا هدفا كان يمكن تجنبه، بينما فزنا على فيرونا ومن وجهة نظري قدمنا أداء سيئا، نحن نحلل مبارياتنا ونحاول أن نرى أين يمكننا تعديل الأشياء للقيام بعمل أفضل".
واختتم: "نعلم أن لدينا قائمة مزدحمة من المباريات، سنذهب للسعودية بصفتنا حاملي لقب السوبر، ورغم أن البطولة تقام بنظام جديد لكن ليست هناك مشكلة، اللاعبون يستريحون ثم سنعاود التدريب والسفر، هناك لقب في انتظارنا وسنحاول بذل قصارى جهدنا".
وسيكون المنافس لاتسيو، في حالة جيدة حينما يواجه إنتر ميلان، خاصة وأن الفريق ما يزال منافسا على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، باحتلاله المركز السادس برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف خلف أتالانتا الخامس وبفارق نقطة خلف فيورنتينا صاحب المركز الرابع والذي يتأهل صاحبه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
كما تأهل لاتسيو إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما فاز على غريمه التقليدي ومنافسه في العاصمة روما بهدف نظيف في دور الثمانية، حيث ضرب موعدا في المربع الذهبي مع يوفنتوس.
وعلى المستوى القاري، سيواجه لاتسيو فريق بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وبقيادة مدربه ماوريسيو ساري، يتسلح لاتسيو بنجمه وهدافه الدولي شيرو إيموبيلي، إلى جانب النجم الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة وتشيلسي السابق، إلى جانب مواطنه لويس ألبرتو ولاعب الوسط الفرنسي الشاب ماتيو جوندوزي. -(وكالات)

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