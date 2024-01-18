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نهائي مبكر بين السنغال والكاميرون في الكان

1/18/2024 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشهد المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية "الكان" لكرة القدم 2023، مواجهة أشبه بالنهائي المبكر بين منتخبي السنغال والكاميرون عند الساعة الثامنة مساء اليوم في ملعب "شارليس كونان باني".
وتقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين -اللذين كانا ضمن 5 منتخبات مثلت القارة السمراء في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر العام 2022- ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد أيضا لقاء آخر بين منتخبي غينيا وجامبيا الساعة 11 مساء اليوم نفسه.
ويتصدر منتخب السنغال حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخبي الكاميرون وغينيا، بينما يقبع المنتخب الجامبي في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وكشر المنتخب السنغالي، الذي توج باللقب لأول مرة بنسخة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، عن أنيابه مبكرا في النسخة الحالية، بعدما حقق انتصارا كبيرا 3-0 على منتخب جامبيا في الجولة الأولى للمجموعة، يوم الاثنين الماضي، ليوجه رسالة شديدة اللهجة لباقي منتخبات البطولة عن قدومه للمنافسة بقوة على كأس المسابقة.
ورغم الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الملقب بـ "أسود التيرانغا"، فإنه جاء بأقل مجهود في ظل رغبة نجومه في عدم الإفراط ببذل الجهد، تحسبا للمواجهات الصعبة المقبلة التي تنتظر الفريق في لقاءاته المقبلة بالبطولة.
وخطف اللاعب الصاعد لامين كامارا (20 عاما) الأنظار إليه في اللقاء، بعدما سجل هدفين للمنتخب السنغالي، ليتوج بجائزة رجل المباراة عن جدارة، لاسيما وأنه اللاعب الوحيد الذي أحرز ثنائية في الجولة الأولى من دور المجموعات، ليتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية لأمم أفريقيا حتى الآن.
وفي المقابل، ظهر منتخب الكاميرون، الذي حصل على البطولة أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، بشكل باهت للغاية في مباراته الأولى بالمسابقة، وتعادل 1-1 مع منتخب غينيا في الجولة الأولى، يوم الاثنين الماضي. وواجه المنتخب الكاميروني، الذي منيت شباكه بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء عن طريق محمد بايو، صعوبة بالغة في تفادي الخسارة أمام المنتخب الغيني، الذي لعب بعشرة لاعبين مع نهاية الشوط الأول عقب طرد أحد لاعبيه، ليدرك التعادل الذي جاء بشق الأنفس بواسطة لاعبه فرانك ماجري.
ويأتي هذا التعادل المخيب في وقت كثرت فيه التكهنات بشأن وجود خلافات بين النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، الذي يتولى رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده حاليا، وريجوبير سونج، زميله السابق في منتخب الأسود غير المروضة، الذي يتولى منصب المدير الفني للفريق الآن.
ويدرك لاعبو الكاميرون أن الفرصة ستكون مواتية أمامهم لمصالحة جماهيرهم الغاضبة حال الفوز على السنغال، والتقدم خطوة مهمة نحو الصعود للأدوار الإقصائية. ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة لدور الـ16، بينما يتعين على صاحب المركز الثالث الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، الصاعدة لمرحلة خروج المغلوب في البطولة من عدمه.-(وكالات)

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