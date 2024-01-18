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إعلان تشكيلة منتخب الناشئين للمعسكر التدريبي في تونس

1/18/2024 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17سنة، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 19 لغاية 29 كانون الثاني (يناير) الحالي، في تونس، استعدادا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، ⁠زياد الزعبي، محمد الشلول، خزرج القاسم، هشام سلامة⁠، طارق الدهامشة، أحمد فريتخ، ياسر الحمبوز⁠، مهند مصطفى، عز الدين المصري، حسين ذيابات، محمد ابو الغنم، أحمد ملكاوي، زيد الخالدي، حسن العابورة، زيد ابو دهيم، حسام السنجلاوي، محمود الطميزي، محمد ابو رمح، قيس الشواشرة، أحمد الربايعة، أكرم العواقلة، محمد عبيدات.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب صباح غد الجمعة 19 كانون الثاني إلى تونس، حيث يواجه أصحاب الأرض مرتين وديا يومي 22 و 25 من الشهر ذاته.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.

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