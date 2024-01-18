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تأجيل المعسكر التدريبي لـمنتخب الطاولة في الصين

1/18/2024 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، تأجيل المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، والذي كان من المقرر أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في الصين، وذلك بسبب إلغاء البطولة الدولية التي كان من المقرر أن تقام هناك بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني.
وينتظر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد برئاسة طارق الزعبي، البرنامج الخاص بإعداد المنتخب الوطني، وتوفير المتطلبات الفنية التي تعزز من تطلعاته في تحقيق الإنجازات، وخصوصا التي تتعلق التصفيات المخصصة لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ومن المرجح أن يثبت الاتحاد القائمة النهائية التي ستشارك في التصفيات الأولمبية، والتي ستضم لاعبين ولاعبتين حسب تعليمات الاتحاد الدولي، بصفته المشرف الرسمي على هذه التصفيات.
وكان الاتحاد الأردني قرر في وقت سابق دعوة المنتخب المصري للرجال والسيدات، لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع منتخباتنا الوطنية، والذي يشتمل على التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، إضافة إلى إجراء اللقاءات الودية بين اللاعبين واللاعبات المشاركين في المعسكر التدريبي كافة.

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