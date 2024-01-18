تأجيل المعسكر التدريبي لـمنتخب الطاولة في الصين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، تأجيل المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، والذي كان من المقرر أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في الصين، وذلك بسبب إلغاء البطولة الدولية التي كان من المقرر أن تقام هناك بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني.
وينتظر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد برئاسة طارق الزعبي، البرنامج الخاص بإعداد المنتخب الوطني، وتوفير المتطلبات الفنية التي تعزز من تطلعاته في تحقيق الإنجازات، وخصوصا التي تتعلق التصفيات المخصصة لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ومن المرجح أن يثبت الاتحاد القائمة النهائية التي ستشارك في التصفيات الأولمبية، والتي ستضم لاعبين ولاعبتين حسب تعليمات الاتحاد الدولي، بصفته المشرف الرسمي على هذه التصفيات.
وكان الاتحاد الأردني قرر في وقت سابق دعوة المنتخب المصري للرجال والسيدات، لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع منتخباتنا الوطنية، والذي يشتمل على التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، إضافة إلى إجراء اللقاءات الودية بين اللاعبين واللاعبات المشاركين في المعسكر التدريبي كافة.
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