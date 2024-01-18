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مغير السرحان يباشر تحضيراته ويبحث عن لقاءات ودية

1/18/2024 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات باشر فريق مغير السرحان تدريباته البدنية والفنية، وذلك استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، التي تنطلق بعد إقامة المباريات المؤجلة المقررة بعد 3 أيام من عودة منتخب النشامى من مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي تجري حاليا بقطر.
ويقود الجرعات التدريبية المدير الفني خالد الدبوبي الذي قال: "لا نمتلك المقومات المالية، لكن أمورنا أفضل من غيرنا، خصوصا وأن اللاعبين يعرفون منذ بداية الموسم الظروف التي يعيشها النادي، والروح الأسرية والمحبة بين لاعبي فريقي تعد عاملا مهما فيما نحققه خلال المنافسات".
وأضاف في حديثه لـ "الغد"، "حافطنا على اللاعبين كافة، الذين تواجدوا مع الفريق منذ بداية الموسم، باستثناء الثلاثي صهيب أبو هشهش، سائد الخزاعلة ومؤمن الشناق، الذين غادروا الفريق بالتراضي".
مؤكدا، "هدفنا الأهم الوصول لجاهزية متقدمة، فلدينا طموحات مشروعة وضمن الإمكانيات في تقديم أداء مميز، وأن المرحلة المقبلة، ستشهد لعب عدد من المباريات الودية مع فرق المحترفين، بحثا عن زيادة الانسجام بين اللاعبين، ومعالجة وتصويب الأخطاء الفنية التي قد ظهرت خلال المباريات، إضافة إلى رفع الحالة البدنية لللاعبين، وتطبيق الأفكار الفنية المناسبة".
وأشاد الدبوبي، بالتزام اللاعبين كافة، في التدريبات وحرصهم على تطبيق التعليمات في الجرعات التدريبية والمباريات الرسمية، وقتالهم داخل الملاعب.
وقدم الدبوبي خلال الموسمين الماضي والحالي، فريقا يلعب كرة جميلة ممتعة تعتمد على جماعية الأداء، والابتعاد على الأسلوب الدفاعي.
وتعيش إدارة مغير السرحان، أوضاعا مالية صعبة، خصوصا في ظل الأزمة التي تضرب أندية المحترفين هذا الموسم، إضافة إلى أن النادي ليس له مستحقات مالية على الراعي السابق " شركة المناصير"، ويعاني النادي أسوة ببقية فرق المحترفين ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية.
وقدم فريق مغير السرحان مباريات قوية ومستويات فنية جيدة، في أولى بطولات الموسم، "درع المئوية"، حيث استقر بالمركز الخامس في نهاية البطولة وبرصيد 19 نقطة.
ويحتل فريق مغير السرحان حاليا المركز الثامن على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين، برصيد 11 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع فريق الفيصلي، حيث سجل خلال مرحلة الذهاب 3 انتصارات وتعادلين وتعرض إلى 5 خسائر، وسجل لاعبو الفرق خلال 10 مباريات 11 هدفا، فيما دخل مرمى حارس الفريق 14 هدفا.
يذكر، أن الدبوبي بدأ مسيرته الكروية لاعبا في صفوف فريق سحاب، قبل أن ينتقل إلى فريق البادية الوسطى بعد 11 عاما، علما بأنه تلقى عرضين بعد تلك الفترة من فريقي شباب الأردن وسحاب، لكنه أعلن اعتزاله واتجه إلى عالم التدريب.
وبدأ الدبوبي مسيرته التدريبية مع فريق اتحاد مادبا، ومنه إلى فريق سحاب تحت 20 عاما ووصل معه إلى مراكز متقدمة، ليصبح مساعدا للمدرب في فريق بلعما، وبعدها مديرا فنيا للفريق لأكثر من موسم، ومن ثم انتقل إلى فريق السرحان في العام 2020، قبل أن يحط الرحال في مغير السرحان الموسم قبل الماضي، ويصنع معه الإنجاز بالصعود لدوري الأضواء، قبل أن يشارك مع الفريق بدوري المحترفين، ويضمن الثبات بعد احتلاله المركز العاشر وبرصيد 19 نقطة.

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