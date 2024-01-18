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منتخب الشباب يواجه نظيره التركي وديا اليوم

1/18/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخوض المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، عند الساعة الواحدة ظهرا، مباراة ودية أمام نظيره المنتخب التركي، وتأتي ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب في مدينة أنطاليا، ويستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكمل المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة الودية التجريبية من خلال الجرعات التي خاضها خلال الأيام الماضية بقيادة المدير الفني للمنتخب الهولندي بيتر ماينديرسما، الذي سيعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين خلال مجريات اللقاء، للوقوف على مستواهم، حيث يملك العديد من الخيارات في الجانبين الدفاعي والهجومي.
وشارك في التدريب الأخيراستعدادا للمباراة اللاعبون الذين تم اختيارهم للمعسكر وهم: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.
من جانبه يواصل المنتخب التركي معسكره الذي يقيمه على مجمع ارسلان زكي ديميرسي، ويخوض المباراة في إطار تحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة النخبة الأوروبية والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل.
وسيواجه المنتخب خلال المعسكر أيضا، نظيره المنتخب العراقي في مواجهة ودية تجمع المنتخبين يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1.

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