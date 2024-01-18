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أستراليا تعقد مهمة سورية ببلوغ ثمن النهائي

1/18/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد المنتخب الأسترالي مهمة المنتخب السوري في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وحجزت أستراليا بطاقة العبور للدور الثاني، بعد أن وصلت للنقطة السادسة في المجموعة، عقب فوزها في المباراة الافتتاحية لها على المنتخب الهندي بهدفين دون مقابل، قبل أن يمنح اللاعب جاكسون إيرفين منتخب بلاده الفوز أمس بتسجيله الهدف الوحيد عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء.
وبقي برصيد المنتخب السوري نقطة واحدة، بعد تعادله في المباراة الأولى بدون أهداف، ليتطلب منه الفوز في الجولة الأخيرة على المنتخب الهندي من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.
وكان المنتخب القطري قد حجز مقعده في دور ثمن النهائي كأول فريق يضمن بطاقة العبور للدور الثاني، بعد أن تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، بعد أن فاز أول من أمس على ستاد البيت على نظيره الطاجكي بهدف نظيف، حمل إمضاء اللاعب أكرم عفيف، والذي رفع عدد أهدافه إلى 3 بصدارة هدافين البطولة.

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