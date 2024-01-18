هل يعاقب الاتحاد الآسيوي لاعب المنتخب مرضي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يتردد داخل أوساط بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، عن إمكانية معاقبة لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي من قبل الاتحاد الآسيوي.
وتأتي هذه العقوبة المتوقعة بسبب قيام اللاعب برفع شعار (هذه قضية الشرفاء) على قميصه بعد تسجيله للهدف الأول خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا.
ويشير البعض أن الاتحاد الآسيوي ربما يعتبر هذه العبارة تحمل قضية سياسية.
ولم يصدر الاتحاد الآسيوي أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
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