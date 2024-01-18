Friday, 19 January 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يعاقب الاتحاد الآسيوي لاعب المنتخب مرضي؟

1/18/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتردد داخل أوساط بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، عن إمكانية معاقبة لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي من قبل الاتحاد الآسيوي.
وتأتي هذه العقوبة المتوقعة بسبب قيام اللاعب برفع شعار (هذه قضية الشرفاء) على قميصه بعد تسجيله للهدف الأول خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا.
ويشير البعض أن الاتحاد الآسيوي ربما يعتبر هذه العبارة تحمل قضية سياسية.
ولم يصدر الاتحاد الآسيوي أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

MENAFN18012024000072011014ID1107739944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث