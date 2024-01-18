Friday, 19 January 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفضلي نجم الكرة الكويتية يوجه نصائح لعموتة قبل لقاء كوريا

1/18/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي أكد حارس مرمى المنتخب الكويتي الأسبق خالد الفضلي، أن المنتخب الوطني لكرة القدم تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها سابقا، وذلك بعد فوزه في مباراته الافتتاحية بكأس آسيا الإثنين الماضي على المنتخب الماليزي برباعية بيضاء.
وبين الفضلي في حوار خاص مع "الغد"، أن "النشامى" قدم مباراة كبيرة جدا في ظهوره الأول، وأنه انطلق بقوة في المحفل القاري، متوقعا عدم مواجهة أي صعوبات في تجاوز الدور الأول والتأهل لثمن نهائي المسابقة.
وأضاف: "اكتسب المنتخب الأردني ثقة كبيرة بعد فوزه في المباراة الأولى، وتخطى الصعوبات التي واجهت المنظومة بشكل عام، والمدرب المغربي الحسين عموتة واللاعبين بشكل خاص، نامل بأن يستمر في تقديم المستوى الطيب".
ويعد الفضلي أحد أبرز حراس المرمى العرب والخليج في سنوات ماضية، والذي مثل المنتخب الكويتي بمسيرة امتدت لأكثر من 12 عاما، إلى جانب لعبه مع ناديي كاظمة والكويت على الصعيد المحلي، كما أنه أول لاعب كويتي يحرز جميع البطولات المحلية مع فريقن مختلفين.
ويرى الفضلي، أن مسألة تأهل المنتخب الوطني ليست إلا مسألة وقت، متوقعا بأن يصل دور ثمن النهائي دون عناء، نظير المستويات المقدمة من فرق المجموعة في الجولة الأولى، مع ذكره أن وصول الأردن لأدوار متقدمة، يعتمد على هوية المنتخب المنافس له في الدور المقبل.
وتابع: "أرى أن الأسماء التي يمتلكها المنتخب الأردني في التجمع الحالي هي الأفضل، عطفا على ما تم تقديمه من مستويات في الفترات الماضية، واستبعاد اللاعب النشط في الدوري الكويتي أحمد عرسان مع نادي كاظمة، جاء نتيجة تراجع مستوى فريقه بالآونة الماضية، ما أدى إلى هبوط مستواه هو الآخر".
وقدم الفضلي نصائح لعموتة قبيل مواجهة كوريا الجنوبية غدا في الجولة الثانية، متمنيا منه أن يستفيد من الأخطاء التي وقع فيها المنتخب البحريني أمام كوريا، بعد أن قدم شوطا أول مميزا، واستغل هفوة من الدفاعات في تسجيل هدف التعادل بمرمى "الشمشون الكوري".
وواصل: "المباريات أمام الفرق الكبيرة في القارة تعتمد على بعض التفاصيل الصغيرة، وعلى عموتة أن يركز على عدم مجاراة كوريا الجنوبية، من حيث الاستحواذ والسرعة، وعليه أن يحكم دفاعاته بإغلاق العمق بصورة جيدة، والاعتماد على سرعة التحول من الدفاع للهجوم، في ظل وجود لاعبين يخدمون أفكاره في هذه النقاط".
وأشار الفضلي إلى أن اللاعب موسى التعمري مطلوب منه أن يقوم بجهد كبير في مواجهة كوريا، وأن اللاعب يزن النعيمات يمتلك إمكانيات جيدة من حيث السرعة والتحول في اللعب برفقة علي علوان، واللاعب محمود مرضي الذي أثبت نفسه في المباراة الماضية، متمنيا بأن تكون إصابته غير قوية وأن يخوض المباراة المقبلة من البداية.
وزاد: "على المنتخب أن يبدأ الدفاع من الأمام من الثلث الهجومي، وفي حال تطبيق هذه الخطة فإنهم لا يمنحون لاعبي المنتخب الكوري الفرصة والأفضلية في الاستحواذ على الكرة والوصول لمنتصف الملعب، وصعوبة نقل الكرة في منطقة العمليات".
واستذكر الفضلي بعض الذكريات التي تربطه بالأردن، ومنها مباراة المربع الذهبي لدورة الألعاب العربية في العام 1997 في بيروت، والتي كانت انطلاقة المنتخب الوطني الحقيقية بعد تخطي الكويت والظفر باللقب الأول في تاريخه لاحقا، مشيرا إلى أن تلك المباراة كانت قوية واستمتع اللاعبون بها، إلى جانب أن أبرز مبارياته كانت أمام فرق الفيصلي والوحدات والرمثا.
وعبر حارس مرمى "الأزرق الكويتي" السابق والبالغ من العمر حاليا 50 عاما، عن أسفه لعدم تأهل منتخب بلاده للنهائيات الآسيوية مرة أخرى، وأن تواجده في قطر وعدم حضور الكويت أمر يشكل غصة بقلبه، نظرا لسهولة تأهل المنتخبات للبطولة وللدور الثاني، متمنيا بأن يعود المنتخب الكويتي إلى سابق عهده في السنوات المقبلة.

MENAFN18012024000072011014ID1107739943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث