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عموتة يشرح للاعبين أخطاء مواجهة ماليزيا ويتحدث للإعلام اليوم

1/18/2024 2:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي شرح المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة للاعبين أمس، الأخطاء التي تعرض لها اللاعبون خلال مواجهة ماليزيا، أملا بتفاديها في المباراة المهمة المقبلة أمام منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا.
والتقى عموتة أمس باللاعبين قبل بدء الوجبة التدريبية، واستعرض للاعبين مباراة ماليزيا، وشرح من خلالها الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في الناحية الدفاعية، حيث تسببت بعض المشاكل، وكيفية إهدار الفريق للعديد من الفرص رغم المحاولات المتكررة على مرمى المنتخب الماليزي، والتي انتهت نتيجتها برباعية بيضاء.
وكان المنتخب قد ظهر بصورة طيبة في مباراته الأولى، إلا أن بعض المشاكل ظهرت في الناحيتين الدفاعية والهجومية، لكن تواضع مستوى الفريق المنافس باعتباره الحلقة الأضعف في المجموعة، جعل الفوز غير مطمئن لمشوار المنتخب الوطني في البطولة.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي غدا السبت عند الساعة الثانية والنصف عصرا، في المباراة التي يحتضنها ستاد الثمامة، في ثاني مباريات المنتخب بالبطولة التي تقام حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل في قطر، بمشاركة 24 منتخبا.
ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوريا الجنوبية اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيظهر المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الواحدة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ بداية.
وشهد تدريب الأمس تواجد اللاعبان محمود مرضي وإبراهيم سعادة في غرفة العيادة بالملعب قبل بدء التدريب، للاطمئنان على سلامتهما الصحية والبدنية، قبل أن ينخرطا بالتدريببات الجماعية، ما أظهر جاهزيتهما للمواجهة المقبلة.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويتطلع المنتخب لتحقيق أول فوز تاريخي له على المنتخب الكوري الجنوبي، بعد 5 مباريات لم يذق طعم الفوز بها، علما بأنهما تقابلا مرة واحدة في النهائيات الآسيوية وتحديدا في نسخة العام 2004، والذي شارك بها المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه، وانتهت بنتيجتها بالتعادل السلبي.
ويخوض المنتخب مباراته المقبلة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل قطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل، والتي تعد الأصعب في مشوار المنتخب الحالي، علما بأن المنتخب أعطى انطباعا جيدا في حضوره الأول، بانتظار تطور الأداء أمام كوريا أحد الفرق المرشحة للظفر باللقب.
وأعلن الاتحاد الآسيوي أن الحكم القطري سلمان فلاحي سيتولى إدارة مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، علما بأن الحكم البالغ من العمر 34 عاما أدار العديد من المواجهات المهمة في مسيرته الدولية، منها نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة في العام 2022 بين السعودية وأوزبكستان، ونهائي كأس الخليج مطلع العام الماضي بين العراق وعمان.

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