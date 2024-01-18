بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال بدوي، حسب ما ورد في "ارم نيوز": "الحالة الصحية للزميل والأخ فادي إبراهيم مستقرة إلى حدّ بعيد، وتشهد تحسنًا وإنْ كان بسيطًا، إلا أننا نأمل خيرًا في أن يتعافى بالكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تمّ تفادي بتر قدمه اليمنى".



وأشار إلى أنّه "على تواصل دائم مع فادي إبراهيم الذي يمكث داخل المستشفى"، لافتًا إلى أنّ "حالته النفسية مرتفعة إلى أبعد حد، بحسب قوله".

وكان إبراهيم قد علّق في وقت سابق على ما يمر به، حيث جاء في بيان أصدره عبر نقابة الممثلين ونشره الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه على "فيسبوك": "أصدقائي وأحبائي... أتقدّم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحيّ الحرج، والذي عبّرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون التي تتابع منذ البداية كلّ التفاصيل، ولديها الجواب عن أيّ سؤال، وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي. مع خالص شكري وامتناني ومحبتي.. فادي إبراهيم".



استياء من الأكاذيب

يشار إلى أن نقابة الفنانين في لبنان كانت أعربت عن استيائها من انتشار أخبار مغلوطة عن الفنان فادي إبراهيم، والتي تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل كي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى.





وقالت النقابة إن الفنان ليس بحاجة لأي مساعدة، مشددة على أن جميع زملائه في النقابة يقفون إلى جانبه.