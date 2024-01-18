ما هي أسباب نبض العين؟

نبض العين

يمكن ملاحظة نبض العين أو كما يعرف أيضا بـ"رفرفة العين"، من قبل الشخص نفسه أو من حوله، وقد يكون مؤقتًا ويختفي من تلقاء نفسه، أو قد يصبح مزمنًا ويستمر لفترة طويلة، ويمكن أن تختلف شدة النبض من ضعيف إلى واضح.



يمكن أن تكون العوامل التي تسبب نبض العين مختلفة، من النشاط البدني والإجهاد إلى مشاكل في العين ونظام القلب والأوعية الدموية، لذلك، لمعرفة أسباب نبض العين ينصح باستشارة الطبيب وإجراء فحص طبي شامل.



أنواع نبض العين

يوجد ثلاثة أنواع من التشنجات التي تتسبب بنبض العين، وهي:

1 - تشنج الجفن

هي حالة تحدث في الجهاز العصبي، وتتسبب بكثرة الرمش وإغلاق العينين بشكل لا إرادي، وتكون بسبب خلل في التوتر العضلي.

2 - تشنج الجفن الأساسي الحميد

يظهر هذا التشنج بارتعاش بسيط في الجفن، ويرتبط عادة بنمط حياة الشخص، كتعرضه للتعب أو التوتر أو شرب الكثير من الكافيين، أو بسبب تهيج القرنية أو الأغشية المبطنة للجفون.

3- التشنج النصفي

يؤثر التشنج النصفي على جانب واحد من الوجه نتيجة ضغط الشريان على عصب الوجه، مما يسبب تقلصات في الجفون، وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالارتعاش.

أسباب نبض العين

التعب والإجهاد: العمل على الكمبيوتر لفترات طويلة أو قلة النوم يمكن أن يجهد عضلات العين ويسبب نبض العين.

الكافيين والكحول: شرب كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب نبض العين.

نقص المغنيسيوم: قد يرتبط نقص المغنيسيوم في الجسم بنبض العين، فالنظام الغذائي الغني بالمغنيسيوم يمكن أن يساعد في مكافحة هذه المشكلة.

إجهاد العين المفرط: الاستخدام المطول للأدوات الذكية، والقراءة في الإضاءة الضعيفة وغيرها من العوامل التي تتطلب الاستخدام المكثف للعين يمكن أن تسبب نبض العين.

التشوهات البصرية: الاستخدام غير الصحيح أو غير المريح للنظارات أو العدسات اللاصقة يمكن أن يسبب توتر عضلات العين ونبض العين.



أعراض نبض العين

نادراً ما تكون رفة العين خطيرة بما يكفي لتتطلب علاجاً طبياً طارئاً، ومع ذلك، قد تشير رفة العين في أنها قد تكون مؤشر لحالة تتطلب رعاية طبية مستعجلة، ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا كان يعاني من تشنجات مزمنة في الجفن، بالإضافة إلى أي من الأعراض التالية:



صعوبة الرؤية.



تنميل مفاجئ في جهة واحدة من الوجه.



تغير في الرؤية.



صعوبة التوازن.



تشوش التفكير.



صداع شديد غير مبرر.



متى يجب مراجعة الطبيب

إذا كنت تعاني من رفة الجفن المستمر في العين، أو تغيرات مفاجئة في مظهر أو حركة نصف وجهك بما في ذلك جفونك، أو إذا كان كلا الجفنين مشدودًا بشدة فمن المستحيل فتح عينيك. وقد يشير ذلك لعلامات على وجود حالة خطيرة.



إذا لم تختفي رفة العين فقد يشير ذلك إلى حالة عصبية معينة تؤثر على الجفن، مثل تشنج الجفن أو تشنج نصف الوجه، وتوصف هذه الحالات بالنادرة نسبيًا لكنها أكثر وضوحًا وشدة من ارتعاش العين الشائعة ويجب مراجعة طبيب العيون بأقرب وقت.

بالإضافة إلى أي من الأعراض التالية:



إحمرار العين أو انتفاخها أو بها إفرازات غير عادية.



جفنك العلوي يتدلى.



إنغلاق الجفن بشكل كامل في كل مرة ترتعش فيها جفونك.



يستمر الوخز لعدة أسابيع.



يبدأ الوخز في التأثير على أجزاء أخرى من وجهك.

علاج نبض العين

1. الراحة وتخفيف التوتر: يمكن أن يحدث خفقان العين بسبب إجهاد العين الزائد والإجهاد، ومن المهم أخذ فترات راحة منتظمة من العمل على الكمبيوتر أو القراءة، وإيجاد طرق للاسترخاء وتخفيف التوتر.

2. تنظيف العين: يمكن أن يحدث نبض العين بسبب تهيج مقلة العين، وإن شطف عينيك بانتظام بالماء البارد النظيف يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج وتحسين الحالة.

3. تدليك عضلات العين: تدليك عضلات العين بلطف يمكن أن يساعد على استرخائها وتحسين الدورة الدموية، وللقيام بذلك، يمكنك استخدام أطراف أصابعك، والانتقال تدريجيا من الزاوية الخارجية للعين إلى الداخلية.

4. تجنب الكحول والمنشطات: يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول والمنشطات الأخرى، مثل الكافيين أو النيكوتين، إلى تفاقم حالات نبض العين. يوصى بتجنب استهلاكها أو الحد بشكل معتدل من كميتها.

5. استشارة الطبيب: إذا لم يتحسن نبض العين أو ازداد سوءًا، يجب استشارة الطبيب. ليقوم بإجراء التشخيص وتحديد سبب النبض، ويقترح أيضًا العلاج المناسب.



الوقاية

للتعامل مع مشكلة ما، عليك أن تفهم سببها، حاول أن تعرف سبب تشنجات عينك، ففي بعض الحالات، يكون السبب ظاهريًا، ويمكنك التعامل معه بنفسك على سبيل المثال:



تقليل استهلاك الكحول أو التوقف عنه تمامًا.



شرب كميات أقل من القهوة.



ضمان مكان عمل مريح، بما في ذلك الإضاءة المناسبة.



خذ فترات راحة عند العمل على الكمبيوتر لفترة طويلة، وأداء تمارين العين بشكل دوري.



حاول تطبيع النوم.



تزويد الجسم بالراحة المناسبة.



تجنب المواقف العصيبة.

إنها مسألة أخرى إذا كانت جهودك لا تؤدي إلى تحسينات، في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب، ومن المهم اختيار الأخصائي المناسب. إذا لم تكن المشكلة مرتبطة بحالة الرؤية، فستحتاج، اعتمادا على الوضع المحدد، إلى طبيب نفساني أو طبيب أعصاب.

ولكن إذا كان سبب التشنج العصبي متجذرًا في حالة الأعضاء البصرية، فأنت بالطبع بحاجة إلى طبيب عيون.



سيقوم أحد المتخصصين بفحصك وإجراء الفحوصات اللازمة وإخبارك بكيفية علاج ارتعاش الجفن. وبناءً على هذه المعلومات، سيقوم بالتشخيص ويقترح الحل. سيعتمد ذلك على التشخيص ومدى خطورة المشكلة، في أغلب الأحيان يكون هذا:



تغيير نمط الحياة.



ارتداء النظارات التصحيحية أو العدسات اللاصقة.



استخدام الأدوية، على سبيل المثال في شكل قطرات.