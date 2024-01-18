منها الفلفل الأسود.. 6 حيل للتخلص من شخير طفلك











مصادر طبية تشير إلى أن الشخير قد ينجم عن عدة عوامل، بما في ذلك انسداد الأنف أو وجود مشكلات في اللوزتين أو اللوزتين والحنجرة. وفي حالات أخرى، قد يكون الشخير ناتجاً عن توسع غير طبيعي في الأنسجة الرخوة في الحلق والأنف.

الجدير بالذكر أن العناية بمشكلة الشخير تعتمد على التشخيص الدقيق للسبب الكامن وراءه. لذا، يفضل للآباء والأمهات استشارة إخصائيين في مجال الأذن والأنف والحنجرة لتقييم حالة الطفل بشكل فعّال.



شخير الأطفال

يعد الشخير ظاهرة شائعة بين الأطفال، حيث يمكن أن يحدث لعدة أسباب، سواء كانت هذه الأسباب مؤقتة أم طويلة الأمد. في أغلب الحالات، يُعتبر الشخير عند الأطفال أمراً عابراً ولا يشكل خطورة، خاصة إذا كان يحدث بشكل غير متتالٍ.



تتنوع الشدة والتكرار لدى الأطفال، ويمكن أن يختلف التأثير من شخص لآخر. في حال كان الشخير طفيفاً ولفترة قصيرة وليس له تأثير على نوم الطفل أو صحته العامة، يُعتبر هذا غالباً من النوع الطبيعي. ومع ذلك، إذا كان الشخير متكرراً وشديداً ويتسبب في اضطرابات في النوم، يمكن أن يشير إلى اضطرابات التنفس أثناء النوم.











يُشدد على أن هناك نوعاً من الشخير يُعرف بالشخير البسيط أو المعتاد، والذي يحدث عندما يشخر الطفل بشكل متكرر دون وجود أعراض أخرى ملحوظة أو مشاكل صحية ملحقة. ومع ذلك، ينبغي متابعة توقف التنفس الانسدادي خلال النوم، حيث يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النوم تؤثر على نمو الدماغ وعمليات الأيض.



عندما يصبح الشخير متكرراً ويُصاحبه توقف في التنفس أثناء النوم، يكون من الأهمية استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد إذا ما كان هناك حاجة للتدخل الطبي للتعامل مع اضطرابات التنفس الأكثر خطورة.



أسباب شخير الأطفال

حسب موقع "sleep foundation" الأمريكي، يعتبر الشخير ظاهرة شائعة تواجه العديد من الأطفال أثناء ساعات النوم، حيث يتدفق الهواء عبر الحلق؛ ما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة المرتخية وإصدار أصوات حادة. تحمل الظاهرة مجموعة من الأسباب الشائعة التي يجد الآباء والأمهات أنفسهم يواجهونها بشكل متكرر.











السمنة:

الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للشخير، حيث تؤدي البدانة إلى ضيق المسار الهوائي وزيادة صعوبة التنفس أثناء النوم.



الاحتقان والحساسية:

يمكن أن يعوق الاحتقان والحساسية تدفق الهواء بسبب التهاب الأنف والحلق، ما يتسبب في صعوبة التنفس والشخير.



اللوزتان المتورمتان:

يتواجدان في الجزء الخلفي من الحلق ويشكلان جزءاً من جهاز المناعة. إذا كانتا متورمتين بسبب العدوى، يمكن أن تعوقا المسار الهوائي وتسببا الشخير.



الربو:

يمكن للربو أن يؤثر على التنفس الطبيعي ويسبب الشخير عند انسداد جزئي للمسار الهوائي.



الخصائص التشريحية:

بعض الخصائص التشريحية، مثل الحاجز الأنفي المنحرف، يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس وتسهم في تكرار الشخير.



هل شخير الأطفال يشكل خطراً على صحتهم؟

تُعَدّ ظاهرة الشخير شائعة بين الأطفال، ويتنوع السبب والتأثير بشكل كبير. في الغالب، يُعتبر الشخير لدى الأطفال أمراً طبيعياً وغير مقلق، خاصة إذا كانت تلك الظاهرة تحدث بشكل مؤقت وغير متكرر.



عندما يظهر الشخير بشكل متكرر أو بشدة، قد يشير ذلك إلى وجود مشكلات في التنفس أثناء النوم، وهنا يتحول الأمر إلى مكمن قلق. يُشير بعض الأطباء إلى أن الشخير الذي يتسبب في انقطاع التنفس أثناء النوم (انقطاع التنفس الانسدادي) يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على صحة الطفل.



هل شخير الأطفال يشكل خطراً على صحتهم؟

تأثيرات التنفس: انقطاع التنفس الانسدادي يمكن أن يتسبب في تدني كمية الأوكسجين التي يحصل عليها الطفل أثناء النوم، ما يؤثر على نمو الدماغ وعمليات الأيض.



التأثير على الصحة العامة: يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس إلى اضطرابات في النوم، وبالتالي تأثير على جودة حياة الطفل بشكل عام.



الأمراض المرتبطة: انقطاع التنفس الانسدادي قد يكون مرتبطاً بمشاكل صحية كارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية.



يرجى الانتباه إلى أن هناك فرقاً بين الشخير البسيط وانقطاع التنفس الانسدادي، حيث يُعتبر الشخير البسيط غالباً غير خطير، في حين أن انقطاع التنفس يتطلب اهتماماً فورياً. يفضل استشارة الطبيب إذا كان الشخير يتكرر بشكل ملحوظ ويؤثر على نوم الطفل وصحته العامة.



أعراض شخير الأطفال

مع تقدم فهمنا حول شخير الأطفال، يظهر أن بعض العلامات تدل على أن هذه الظاهرة قد تتجاوز مجرد الشخير البسيط وتصبح مشكلة صحية تستدعي الاهتمام. إليك بعض العلامات التي يجب مراقبتها:











صعوبة التنفس خلال النوم:

إذا كان الطفل يظهر صعوبة في التنفس خلال النوم، فقد يكون ذلك مؤشراً على اضطرابات التنفس الأكثر تعقيداً.



جفاف والتهاب الحلق:

إذا كان الطفل يعاني من جفاف الحلق والتهابه عندما يستيقظ من النوم، يمكن أن يكون ذلك علامة على اضطراب التنفس أثناء النوم.



نقص النوم والإرهاق النهاري:

إذا لم يحصل الطفل على قدر كافٍ من النوم وكان يعاني من الإرهاق والنعاس النهاري، فقد يكون الشخير مصاحباً لاضطرابات تؤثر على نوعية نومه.



الصداع وتقلبات المزاج وصعوبة التركيز:

ظهور هذه الأعراض يمكن أن يشير إلى تأثيرات سلبية على الصحة الناتجة عن اضطرابات التنفس أثناء النوم.



تغير لون الجلد إلى الأزرق:

إذا لاحظ الوالدان تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق، يجب البحث عن مشكلة تنفسية أكثر خطورة.



عندما يتكرر الشخير أكثر من 3 ليالٍ في الأسبوع ويصاحبه هذه العلامات، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما إذا كان الشخير يشير إلى اضطرابات التنفس الخطيرة أثناء النوم.



طرق لتجنب شخير الطفل

تعتبر بعض الإجراءات البسيطة في المنزل من بين الخيارات التي قد تساعد في التخفيف من شخير الأطفال. إليك بعض النصائح التي قد تكون فعالة:



النوم على جانب واحد : يمكن أن يساعد وضع الطفل على أحد الجانبين خلال النوم في تحسين تدفق الهواء عبر الحلق وبالتالي قد يقلل من احتمالية الشخير.



رفع الرأس : رفع رأس الطفل قليلاً عن مستوى الفراش يمكن أن يساهم في تقليل الشخير، حيث يُعتبر هذا الإجراء فعالاً في تحسين تدفق الهواء خلال النوم.



الحصول على قسط كافٍ من النوم : يؤثر نقص النوم على عضلات الحلق ويمكن أن يزيد من احتمالية الشخير. تأكد من أن الطفل يحصل على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة للمساعدة في الاسترخاء.



علاج الحساسية المزمنة : يمكن أن تكون الحساسية سبباً للشخير عند الأطفال. يفضل مراجعة الطبيب لتحديد الأسباب واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحساسية.



استئصال اللحمية أو اللوزتين : في حالة الشخير الشديد، قد يقترح الطبيب إجراء عملية استئصال للحمية أو اللوزتين لتحسين تدفق الهواء.











العلاجات المنزلية:

زيت النعناع : يُمكن استخدام زيت النعناع لتنظيف الأنف والجهاز التنفسي.



زيت الأوكالبتوس : يُستخدم لتسهيل التنفس وتنظيف المجاري التنفسية.



الفلفل الأسود : يُستخدم لفتح انسداد الأنف وتقليل الشخير.



تجنب استخدام أي علاج منزلي دون استشارة الطبيب، ويُفضل تقديم الإرشادات الطبية للأطفال. -عربي بوست

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