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الجاكت بالفرو الاصطناعي يسطع هذا الشتاء

1/18/2024 2:32:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتألق الجاكت بالفرو الاصطناعي في شتاء 2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.





ألوان محايدة
وأوضحت مجلة "Elle" أن الجاكت المصنوع من الفرو الاصطناعي يتألق هذا الموسم بألوان محايدة مثل الأسود والرمادي والبيج والبني والأزرق الداكن، ليتيح للمرأة تنسيقه بسهولة.


وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت المصنوع من الفرو الاصطناعي يطل هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "Oversized"، والتي تمتاز بطابع عصري متحرر، كما أنه يأتي بقصة قصيرة "Cropped"، والتي تتمتع بطابع جريء ومثير.


إمكانيات تنسيق متنوعة
وأشارت المجلة إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وبلوفر ذي ياقة عالية وبوت.


ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة مناسبة للعمل من خلال تنسيقه مع بذلة وحذاء لوفر أنيق.





وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على إطلالة أنيقة للمناسبات المسائية، من خلال تنسيقه مع فستان قصير وحذاء ذي كعب عال. -وكالات

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