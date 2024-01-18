الجاكت بالفرو الاصطناعي يسطع هذا الشتاء

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- Alghad Newspaper) يتألق الجاكت بالفرو الاصطناعي في شتاء 2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.
ألوان محايدة
وأوضحت مجلة "Elle" أن الجاكت المصنوع من الفرو الاصطناعي يتألق هذا الموسم بألوان محايدة مثل الأسود والرمادي والبيج والبني والأزرق الداكن، ليتيح للمرأة تنسيقه بسهولة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت المصنوع من الفرو الاصطناعي يطل هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "Oversized"، والتي تمتاز بطابع عصري متحرر، كما أنه يأتي بقصة قصيرة "Cropped"، والتي تتمتع بطابع جريء ومثير.
إمكانيات تنسيق متنوعة
وأشارت المجلة إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وبلوفر ذي ياقة عالية وبوت.
ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة مناسبة للعمل من خلال تنسيقه مع بذلة وحذاء لوفر أنيق.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على إطلالة أنيقة للمناسبات المسائية، من خلال تنسيقه مع فستان قصير وحذاء ذي كعب عال. -وكالات
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