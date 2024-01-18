Journal.. تطبيق جديد من أبل يتيح لك تدوين يومياتك



باستخدام تطبيق Journal ، تفتح علامة Apple التجارية الباب أمام الأفراد الذين يسعون لتوثيق لحظات حياتهم اليومية. يعد هذا التطبيق نوعاً من المذكرات الرقمية، ويتيح للمستخدمين تسجيل ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة.



يظهر الاستخدام الشائع لهذا التطبيق في مكافحة القلق والتوتر، حيث يمكن أن يكون أداة فعالة لتخفيف الضغوط اليومية، يتيح تطبيق Journal فرصة لتوثيق المعلومات غير العادية وحتى الاحتفاظ بلحظات تستحق التذكر.



تطبيق Journal الذي تقدمه علامة Apple يشكل نوعاً من المذكرات الرقمية الفعّالة في مواجهة التحديات اليومية لمكافحة القلق والتوتر. يقدم هذا التطبيق إمكانيات متنوعة للاستخدام، حيث يمكن استغلاله لتسجيل المعلومات اليومية، وكذلك توثيق الحقائق غير العادية التي قد تثري تجربة المستخدم.



تقدم Apple لمستخدمي تطبيق Journal تجربة سهلة وفعّالة من خلال إمكانية استقبال إشعارات تذكيرية. يقوم التطبيق بتنبيه المستخدم بأهمية تسجيل اللحظات المهمة في يومه؛ مما يسهل عليه الاستفادة القصوى من وظائف الذاكرة الرقمية. كما يسمح التطبيق باستخدام موقع GPS الخاص بالهاتف لتوفير ملاحظات محددة، مما يعزز دقة وتفصيل التسجيلات.



كيفية تشغيل تطبيق Journal الجديد

يمكن الاستفادة من تطبيق Journal الجديد على أجهزة آبل المزودة بنظام التشغيل IOS 17.2 الأخير، وللقيام بتشغيله والعمل عليه المرجو اتباع الخطوات التالية:



عند الدخول إلى التطبيق يجب أولاً أن تسمح له بالدخول إلى الصور الخاصة بك والموقع، بالإضافة إلى تطبيق المشي الخاص بك على الهاتف؛ إذ يقوم هذا الأخير بتسجيل الأماكن التي زرتها والخطوات التي قمت بها، بالإضافة إلى تسجيل الصور حسب المكان الجغرافي الذي التقطته فيها أو الساعات الزمنية خلال اليوم.



عند الدخول إلى التطبيق اضغط على فتح نافذة جديدة أو على أحد الملفات التي قام التطبيق بإنشائها؛ سواء من خلال الصور أو الموقع أو غيرها.



بعدها يمكن تحديد الصور التي تود إدراجها في صفحة اليومية، يمكن إضافة تعليق أو نص حولها تشرح من خلاله ما قمت به خلال اليوم أو الأحداث التي تريد تدوينها في المجلد الذي فتحته.



عند الانتهاء من كتابة وإضافة الأشياء التي أردت ذكرها في المجلد داخل تطبيق Journal الخاص بك يمكن الضغط على زر إدخال لتأكيد تسجيله بعدها سيتم وضعها في الصفحة الرئيسية للتطبيق.



ملاحظة: التطبيق يفتح بكلمة السر التي وضعتها للهاتف أو عبر Face ID أو Touch ID بشكل تلقائي؛ ما يزيد من خصوصيته وإمكانية التعبير بداخله دون إمكانية اطلاع أحد على ما قمت بتسجيله، كما يمكن أن تضيف إليه خاصية التنبيه لكي تقوم بإضافة يومية أو أسبوعية بداخله. -عربي بوست