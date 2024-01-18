كيف ذكر شكسبير فلسطين قبل 400 عام؟



في هذا الإطار، تحدثت شابة أميركية تدعى رايلي مهووسة بأدبيات الكاتب الإنكليزي الشهير وليام شكسبير، عن اكتشافها من خلال قراءتها للمسرحية الشهيرة "عطيل" أن فلسطين ذكرت في الفصل الرابع بالمشهد الثالث من المسرحية بوصفها منطقة يسكنها شعب له عمق ثقافي وتراثي عميق.



كيف ذكر شكسبير فلسطين بمسرحيته؟

في التفاصيل، فقد نشرت رايلي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا شرحت فيه كيفية تعاطي شكسبير مع فلسطين قائلة: "ما هو مهم الآن هو أن مسرحية كتبت قبل نحو 400 عام وتحديدًا عام 1604، أتت على ذكر فلسطين بأبعاد ثقافية مؤثرة".



ودفع ذكر شكسبير لفلسطين في مسرحية "عطيل"، إلى رايلي للتوضيح في الفيديو أن هذا أمر مهم "لأنه يظهر كم من الوقت كانت فلسطين موجودة، وكم من الوقت كانت فلسطين ذات أهمية ثقافية لدرجة أن مسرحية كتبت منذ قرون أتت على ذكرها".



الأدب في نصرة الحق

واللافت في المقطع المصور، أن الشابة الأميركية التي يبدو أنها تعمقت مؤخرًا في القضية الفلسطينية وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تحولت إلى ناشطة اجتماعية تهاجم إسرائيل وتهتف بالحرية لفلسطين.



إذ ناشدت رايلي أيضًا الشعب الفلسطيني الصمود أمام مخططات إسرائيلية تهدف إلى القضاء عليه بحسب تعبيرها، ودعت إلى وقف حملة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.



فقالت: "من المهم أن ندرك أن الشعب الفلسطيني موجود منذ فترة طويلة جدًا، لأنه كانت هناك محاولات مختلفة لتقليل ومحو الثقافة والتاريخ الفلسطيني.. لقد رأينا ادعاءات من قبل مسؤولين إسرائيليين تقول أنه لا يوجد شعب فلسطيني ولا يوجد له تاريخ وثقافة".



وأردفت الشابة: "وهذا ببساطة غير صحيح، يتمتع شعب فلسطين بالمرونة بشكل لا يصدّق ولديهم ثقافة وتاريخ ينبض بالحياة.. استمروا في رفع صوتهم وتضحيمه، واستمروا في الدعوة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية.. حرروا فلسطين".



الصراع بين الخير والشر

أما المسرحية التراجيدية "عطيل" لشكسبير، فتركز بفصولها الخمسة على الصراع بين الخير والشر في مدينة البندقية الإيطالية التي تبعد عن فلسطين آلاف الأميال، وهي النقطة التي توقفت عندها رايلي حينما قالت إن شكسبير استطاع التحدث عن فلسطين وكأنه عاش فيها، على الرغم من أن قدميه لم تطآها قط. (المصدر:

العربي)











