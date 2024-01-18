دوا ليبا: قريبة من الغزيين.. ونزوحهم يذكرني بكوسوفو



وقالت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا خلال المقابلة، إنه من السهل على الفنان أن يتجنب الانخراط في الشؤون السياسية، لكنها أعربت عن التزامها الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.







"قريبة منهم"

واعتبرت دوا ليبا أن المطالبات بوقف إطلاق النار على وسائل التواصل الاجتماعي ليست كافية، ولا تحقق "تأثيرًا كبيرًا". وذكرت تجربة أسرتها خلال مغادرتهم كوسوفو أثناء الحرب في عام 1998، حين لجأوا إلى لندن، مشيرة إلى معاناة النازحين في قطاع غزة، وعبرت عن تضامنها الكامل معهم قائلة: "أشعر أنني قريبة منهم".



وأعربت دوا ليبا عن أسفها لعدم وجود عدد كافٍ من الزعماء في العالم يدعون إلى وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أن "مشاعرها تجاه النازحين في غزة حقيقية للغاية".



وكانت ليبا قد شاركت أكثر من ألفي فنان بريطاني، بتوقيع رسالة مشتركة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالبوا فيها بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفك الحصار الذي يفرضه الاحتلال على سكانه.



ونشر الفنانون البريطانيون خطابهم في المنصة المخصصة للرسالة تحت عنوان "فنانون لأجل فلسطين" artistsforpalestine.



وشملت العريضة نجومًا معروفين مثل تيلدا سوينتن، وستيف كوغان، وتشارلز دانس، وميريام مارغويلز، بالإضافة إلى مخرجين مثل مايك لي ومايكل وينتربوتوم، وغيرهم من الفنانين في مجالات السينما والمسرح وغيرها من الفنون، إلى جانب مصممين غرافيك، وروائيين، ومصممي أزياء.



ودعا الفنانون البريطانيون في رسالتهم إلى "وضع حد للعنف والدمار في فلسطين"، معتبرين أن القتل العمد للمدنيين "هو دائمًا عمل وحشي، وانتهاك للقانون الدولي واعتداء على حرمة الحياة البشرية".



وأضاف هؤلاء في رسالتهم: "ترتكب إسرائيل جرائم خطيرة ضد الإنسانية. كما أن حلفائها، أي حكوماتنا، متواطئون في هذه الجرائم".



تعتيم إعلامي

وانضم الفنانون البريطانيون إلى العشرات من المؤثرين حول العالم، الذين وقفوا بمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدايته.



ورغم أن الرسالة التي ضمت 2000 فنان بريطاني، إلا أن وسائل الإعلام الغربية التي تناولتها لم تتجاوز الصحيفتين في بلادهم، بالإضافة إلى أحد المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة، في حين يلاقي أي موقف داعم لإسرائيل، ترويجًا كبيرًا بين وسائل إعلامية عالمية عدة.

نشأة دوا ليبا:





ولدت دوا ليبا في لندن في 22 أغسطس 1995 لوالدين ألبانيين من كوسوفو بعد تركهم لمدينة بريشتينا في التسعينيات، والتحقت ليبا بمدرسة فنية بشكل جانبي، حتى انتقلت إلى كوسوفو مع عائلتها في عام 2008 وعمل والدها كمغني روك خلال تلك الفترة.

بدأت دوا بتسجيل ونشر أغاني لها على يوتيوب لمغنييها المفضلين بعمر الرابعة عشر وعادت ليبا في سن السادسة عشر إلى لندن بحلم أن تصبح مغنية. وبعد فترة قصيرة من عودتها إلى لندن بدأت دوا بالعمل كعارضة أزياء





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