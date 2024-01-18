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6 فوائد صحية لتناول عصير الكرفس

1/18/2024 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتميز الكرفس، وهو أحد الخضراوات الورقية الذي ينتمي إلى عائلة Apiaceae وهي عائلة الجزر والبقدونس نفسها، بفوائد صحية متعددة. يشتهر الكرفس بنكهته المميزة ومحتواه المائي العالي، ويستخدم في الغالب في السلطات والحساء والوجبات الخفيفة. وبحسب ما نشره موقع Health Shots، إنه طعام منخفض السعرات الحرارية ويوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات K وC. ويوضح الخبراء أن أفضل طريقة لجعل الكرفس جزءًا من النظام الغذائي اليومي هي شرب عصير الكرفس أولا في الصباح.
الفوائد الصحية لعصير الكرفس
تقول خبيرة التغذية أفني كول: "إن الأسباب الآتية تجعل شرب عصير الكرفس مفيدًا للصحة بصفة عامة:
- تغذية وترطيب: يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للترطيب نظرًا لمحتواه العالي من الماء، مما يساعد على تجديد السوائل في الجسم. تقول أفني كول: "إن عصير الكرفس المليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات مثلA وK وC والمعادن المختلفة، يساهم في الحصول على مدخول غذائي متكامل".
- خصائصه مضادة للالتهابات: يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يفيد الأفراد الذين يعانون من حالات التهابية.
- دعم صحة القلب: تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس أيضًا في الحفاظ على مستويات الكولسترول الصحية.
- تحسين أداء الجهاز الهضمي: يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم. كما أن توافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.
- التحكم في الوزن: بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة لخطة التحكم في وزن الجسم، حيث يوفر العناصر الغذائية من دون سعرات حرارية زائدة.
- تحسين صحة الجلد: تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز بشرة متألقة. تقول أفني كول: "يساعد الترطيب الناتج عن عصير الكرفس أيضًا على ترطيب البشرة بشكل عام".
صنع عصير الكرفس
تشمل المكونات المطلوبة لتحضير عصير الكرفس ما يأتي:
. سيقان الكرفس الطازجة (العضوية إن أمكن)
. الماء (اختياري للتخفيف)
طريقة التحضير:
. غسل سيقان الكرفس جيداً.
. قص القاعدة والقمم الورقية، مع ترك السيقان.
. تمرير الكرفس من خلال العصارة.
. أو في حالة استخدام الخلاط، يتم تقطيع الكرفس إلى قطع أصغر، ويضاف إليه الماء ثم يتم الخلط وبعدها يجب تصفية العصير.
الكمية المناسبة
في حين أن عصير الكرفس يوفر هذه الفوائد الصحية المحتملة، فمن الضروري الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة متوازن. يجب أيضًا عدم الإفراط في تناول عصير الكرفس. قد تختلف الاستجابات الفردية لعصير الكرفس، ومن المستحسن استشارة اختصاصي تغذية مؤهل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقا. -(العربية نت)

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