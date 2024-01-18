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5 أطعمة مضادة للشيخوخة تحميك مثل الدرع

1/18/2024 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسعى الكثيرون إلى تناول طعام صحي قدر الإمكان، واتخاذ خيارات مغذية والوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، باعتبار أن ما نتناوله له تأثير كبير على صحتنا. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وإذا كنت تأكل الكثير من الخضار وتحافظ على اللحوم المصنعة والسكر المكرر عند الحد الأدنى، فأنت بالفعل على الطريق الصحيح.
وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على فوائد صحية إضافية، ما يساعد الجسم على التقدم في العمر بشكل جيد ويحميه "مثل الدرع".
وقدم الباحث في طول العمر وطبيب الطب التجديدي الدكتور نيل بولفين مجموعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات يتناولها يوميا لدرء الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ وحتى المساعدة في إصلاح الحمض النووي:
- التوت الأزرق: الغذاء الأول الذي يقترحه الدكتور بولفين لطول العمر هو التوت الأزرق. وكتب في مقال لموقع CNBC، أن الفاكهة الأرجوانية الصغيرة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العدوى، فضلا عن كونها لذيذة ومنخفضة السعرات الحرارية.
ووفقا للباحث في طول العمر، فإن التوت الأزرق غني بمضادات الشيخوخة القوية بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين. ويمكن أن تساعد هذه العناصر في الحفاظ على صحة الخلايا ومنعها من التلف، بينما تشارك أيضا في عمليات إصلاح الحمض النووي.
وشرح الدكتور بولفين، أنه بسبب محتواه من فيتامين سي، يمكن للتوت الأزرق أن يقلل من تلف العضلات وألمها مع تعزيز إنتاج الكولاجين وصحة العين.
- الطماطم: عندما يتعلق الأمر ببشرتك، يمكن أن يساعد أحد الأطعمة غير المتوقعة في إبطاء علامات الشيخوخة، وفقا لما تقوله خبيرة التغذية أماندا أورسيل.
وأضافت أورسيل، أن تناول الطماطم يمكن أن يساعد على حماية بشرتنا من الشيخوخة، من الداخل إلى الخارج ومحاربة التجاعيد.
وذلك لأن الطماطم، إضافة إلى أنها خضار مثل السبانخ والفلفل الأحمر والجزر واللفت، مليئة بأصباغ مضادة للأكسدة تسمى اللايكوبين واللوتين وبيتا كاروتين.
- الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة: الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة التي تطلق الطاقة ببطء هي عنصر أساسي آخر لمكافحة الشيخوخة بحسب أورسيل.
وتشمل هذه الأطعمة المعكرونة البنية والأرز والبطاطا الحلوة، وكذلك الفواكه والخضراوات.
ووفقا لأورسيل، يمكن أن تكون هذه مفيدة بشكل خاص لتحقيق استقرار الطاقة لدى المرأة، حيث تبدأ هرموناتها في التغير مع تقدم العمر.
- المكسرات: وتعد حفنة من المكسرات هي الوجبة الخفيفة المفضلة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء، وهي خمس مناطق في جميع أنحاء العالم يعيش فيها الأشخاص بانتظام حتى عمر 100 عام.
وأشادت اختصاصية التغذية المقيمة في لندن، صوفي تروتمان، بالمكسرات عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة.
وقالت: "إن المكسرات، مثل اللوز والجوز كلها غنية بفيتامين E والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية وتحتوي على المعادن مثل، الزنك الذي يساعد في تجديد البشرة".
- الزيوت الصحية: سواء أكان سمك السلمون أوالسردين، فإن هذه الأسماك الزيتية مليئة بدهون أوميغا 3 الأساسية المهمة للمساعدة في التحكم في ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام، وفقا لأورسيل.
وأضافت صوفي، أنها يمكنها أيضا الحفاظ على مظهر بشرتك في أفضل حالاتها من خلال الحفاظ على حاجز الزيت الطبيعي، وترطيب البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.

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