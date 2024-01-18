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حرب المئة عام على فلسطين.. الخالدي يسرد قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة

1/18/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب بعنوان "حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917-2017"، لمؤلفه المؤرخ الفلسطيني الأميركي رشيد الخالدي، وقام بترجمته د.عامر شيخوني، وراجعه د.عماد يحيى الفرجي.
في مقدمته للكتاب، يقول الخالدي: "بدلا من كتابة بحث مفصل لتاريخ فلسطين، فقد اخترت التركيز على ست نقاط تحول في الصراع على فلسطين. تبدأ هذه الأحداث الستة بوعد بلفور سنة 1917 الذي حدد مصير فلسطين، إلى حصار اسرائيل لغزة وحروبها المتكررة على أهل غزة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتسلط هذه المراحل الضوء على الطبيعة الاستعمارية لحرب المئة عام على فلسطين، وعلى دور القوى الخارجية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في شن هذه الحرب".
ويتابع الخالدي "سردت هذه القصة جزئيا من خلال تجارب فلسطينيين عاشوا هذه الحرب وينتمي كثير منهم إلى عائلتي، وكانوا موجودين خلال بعض المراحل المذكورة. وأضفت ذكرياتي الخاصة عن أحداث شهدتها بنفسي وكذلك مواد أمتلكها وتمتلكها بعض العائلات بالإضافة إلى روايات شهود عيان متنوعين. وهدفي من كل ذلك السرد هو توضيح أنه يجب رؤية هذا الصراع بشكل مختلف تماما عن أغلب الروايات السائدة".
ويوضح، أن كتابه يعتمد على البحث الأكاديمي، غير أن فيه بعدا شخصيا يستبعد عادة في التأريخ الأكاديمي. وعلى الرغم من أن بعض أفرد عائلتي قد انخرطوا في أحداث فلسطين لسنوات عديدة مثلما حدث معي كشاهد أو كمشارك، إلا أن تجربتنا ليست فريدة مع تمتعنا بامتيازات بسبب طبقتنا ووضعنا الاجتماعي. يستطيع المرء أن يستفيد كثيرا من مثل هذه السرديات على الرغم من أن كثيرا من تاريخ أجزاء أخرى من المجتمع الفلسطيني ما تزال بانتظار ربطها بما جرى من أحداث. ورغم التوتر والقلق الذي يتعلق بهذه المقاربة التي اخترتها، فإنني أعتقد بأنها تساعد في تسليط الضوء على وجهة نظر مفقودة في الطريقة التي رويت فيها قصة فلسطين في معظم ما كتب عنها.
يقول الخالدي، إنه في تسعينيات القرن العشرين عاش في القدس بضعة أشهر، في كل رحلة قام بها أثناء قيامه "بالبحث في مكتبات خاصة لبعض أعراق العائلات في المدينة بما فيها عائلتي؛ حيث نزلت مع زوجتي وأولادي في شقة تتبع وقف عائلة الخالدي في قلب المدينة القديمة المزدحمة الصاخبة. يشاهد من سطح البناء منظر اثنين من أعظم صروح الهندسة المعمارية الإسلامية الأولى. تقع قبة الصخرة الذهبية اللامعة على بعد حوالي 300 قدم، في منطقة الحرم الشريف، وتقع وراءها قبة فضية أصغر للمسجد الأقصى، ويطل جبل الزيتون خلفهما. يستطيع المرء أن يشاهد كنائس ومعابد المدينة القديمة في الجهة الأخرى".
يضيف "في شارع باب السلسلة، يقع البناء الرئيسي لمكتبة الخالدي قرب البيت. وقد أسس هذه المكتبة جدي الأكبر الحاج راغب الخالدي في العام 1899، استجابة لوصية والدته خديجة الخالدي. تضم هذه المكتبة أكثر من 1200 مخطوطة، أغلبها باللغة العربية "بعضها بالفارسية والتركية العثمانية"، ويرجع أقدمها إلى بداية القرن الحادي عشر، كما تضم حوالي ألفي كتاب عربي من القرن التاسع عشر وأوراقا عائلية متفرقة، وتعتبر المجموعة من أوسع المجموعات في فلسطين التي ما تزال في يد مالكيها الأصليين.
ويوضح الخالدي، أنه خلال وجوده في القدس، كان الهيكل الرئيسي للمكتبة الذي يرجع إلى القرن الثالث عشر يخضع لعملية ترميم، وتم تخزين محتوياتها مؤقتا في صناديق كرتونية في بناء مملوكي متصل بشقتنا عبر درج ضيق، موضحا أنه قضى أكثر من سنة بين هذه الصناديق يفتش في كتبها المغطاة بالغبار وبين أوراق كتبها القديمة المهترئة ووثائق ورسائل أجيال من عائلة الخالدي، كان من بينهم عمي الأكبر يوسف ضياء الدين باشا الخالدي، وقد اكتشفت بين أوراقه أنه رجل عالمي ذو ثقافة واسعة حصل عليها في القدس ومالطا وإسطنبول وفيينا، وكان رجلا اهتم كثيرا بعلم الأديان المقارنة.
ويتحدث المؤلف عن يوسف، فيشير إلى أنه كان واعيا لمدى انتشار معاداة السامية في الغرب بفضل اطلاعه في الفترة التي قضاها في فيينا وغيرها من البلاد الأوروبية، كما تعرف على الأصول الثقافية للصهيونية، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها كرد فعل على خبث معاداة السامية في أوروبا، وكان على اطلاع بكتاب "الدولة اليهودية"، الذي كتبه ثيودور هيرتسل ونشره سنة 1896، وكان يوسف أيضا مطلعا على أول مؤتمر صهيوني الذي عقد في مدينة بازل السويسرية في 1897-1898، هذا المؤتمر الذي دعا بشكل صريح لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق "السيادة"، للسيطرة على الهجرة، حيث كان محافظا لمدينة القدس وشاهد الصراع مع الفلسطينيين في السنوات الأولى لنشاطات الصهيونية الوليدة بدءا بوصول المستوطنين الأوائل من اليهود الأوروبيين في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.
ويقول الخالدي "كان هرتسل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قد قام بزيارته الوحيدة إلى فلسطين في سنة 1898، في الوقت الذي زارها فيه قيصر ألمانيا، كان قد بدأ صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب هرتسل في مذكراته سنة 1895: "يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر".
ويرى الخالدي، أن يوسف كان واعيا أكثر من بعض معاصريه الفلسطينيين بقضايا طموح ومطامع الحركة الصهيونية الناشئة وقوتها ومواردها وجاذبيتها. وعرف أنه لا يمكن التوافق بين ادعاءات الصهيونية في فلسطين وهدفها الواضح في إنشاء دولة يهودية ذات سيادة وبين حقوق ومصالح سكان فلسطين. ويبدو أن هذه الأسباب قد دفعت يوسف إلى إرسال خطاب استشرافي مفصل في سبع صفحات إلى زعيم الحاخامات في فرنسا بنية تمريره إلى مؤسس الصهيونية الحديثة.
فجاء رد هرتسل على يوسف سريعا، وكانت رسالته تعد أول إجابة لمؤسس الحركة الصهيونية على اعتراض فلسطيني مقنع على مخططاته الأولية في فلسطين. ووضع هرتسل في إجابته ما أصبح نمطا في إهمال مصالح، بل وإنكار وجود فلسطينيين أحيانا، وبكل بساطة أهمل الزعيم الصهيوني موضوع الرسالة الأساسي بأن هنالك في فلسطين شعبا يعيش فيها ولن يقبل أن ينتزع من أرضه. على الرغم من أن هرتسل قد زار فلسطين مرة، إلا أنه لم يعرف كثيرا مثل أغلب الصهاينة الأوروبيين، ولم يتعامل مع الفلسطينيين. كما فشل في مناقشة جميع رسائل يوسف الواقعية المقلقة بشأن خطورة البرنامج الصهيوني على المجتمعات اليهودية الكبيرة المستقرة في أرجاء الشرق الأوسط.
ويوضح الخالدي، أن هرتسل قدم تبريرا كان دائما الحجة الأولى للمستعمرين في كل الأماكن والأزمنة، وهي أن هذه الهجرة اليهودية لفلسطين "ستزيد رفاهيتهم وثروتهم، وستفيد الفلسطينيين بإضافة ثروتنا إلى المجتمع". وأضاف هرتسل مرددا اللغة التي استخدمها في كتابه "الدولة اليهودية"، لن يشك أحد بأن السماح لعدد من اليهود بالهجرة إلى فلسطين، فهم يأتون بذكائهم ومهاراتهم المالية ووسائل استثماراتهم في البلاد، وسيؤدي هذا إلى نتيجة سعيدة وتحسن الدولة كلها.
ويقول الخالدي إن المؤرخين يعرفون جيدا أن رسالة يوسف ورد هرتسل عليها، غير أن أغلبهم لم يفكروا بحذر ولم يدرسوا بتمحيص وتدقيق لما كان أول تبادل مهم بين شخصية فلسطينية رائدة ومؤسس للحركة الصهيونية، لم يحكموا جيدا على تفسيرات وتبريرات هرتسل التي وضعت بكل وضوح قواعد الطبيعة الاستعمارية الأساسية للصراع الذي استمر قرنا من الزمان في فلسطين حتى الآن، ولم يعترفوا كذلك بحجج يوسف وتوقعاته التي تحققت بكاملها منذ سنة 1899.
ويشير الخالدي إلى الدور الذي لعبته بريطانيا في جلب المستوطنين الأوروبيين إلى فلسطين، قائلا: "بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ المجتمع الفلسطيني يلاحظ الهجرة الكبيرة للمستوطنين الأوروبيين اليهود تدعمها سلطات الانتداب البريطاني الجديدة التي ساعدتهم على تأسيس هيكل دولة صهيونية. وخُلق جانب اقتصادي منفصل يسيطر عليه اليهود من خلال منع العمال العرب من العمل في المؤسسات التي يملكها يهود تحت شعار "العمل العبري"، وتم ضخ مبالغ ضخمة من الخارج. وفي منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، كان هذا القطاع المستقل عمليا أكبر من الجزء الذي يمتلكه العرب من الاقتصاد على الرغم من أن اليهود كانوا ما يزالون أقلية من الفلسطينيين".
يتابع الخالدي "انخفض عدد السكان كثيرا بسبب القمع القاسي للثورة العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في 1936-1936، إذ قتل خلالها 10 % من الذكور العرب البالغين أو جرحوا أو سجنوا أو تم نفيهم. وقد استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا، مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 % من عدد السكان الكلي سنة 1932، إلى أكثر من 31 % سنة 1939".
ويؤكد الخالدي أنه في هذا الكتاب يناقش هذه الشروط التي تقدم أفضل فهم ممكن لتاريخ فلسطين الحديث؛ حيث شن حرب استعمارية ضد الفلسطينيين، من جهة عدة وفرقاء لإجبارهم على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم. مبينا أن سمات هذه الحرب تشبه السمات لحملات استعمارية أخرى، إلا أنها تتمتع بصفات خاصة جدا بينما كان القتال يجري من جهة الحركة الصهيونية ولحسابها، والتي كانت مشروعا استعماريا استثنائيا جدا في حد ذاتها، مما زاد في تعقيد لفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من قوى خارجية، أصبح مواجهة قومية بين جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.

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