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زاد وزوادة مشروع يأخذ بأيدي السيدات في تسويق منتجاتهن البيتية

1/18/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة وتبقى ما تنتجه أيادي الأمهات وربات البيوت من الأصناف المختلفة من الأغذية، وبخاصة المونة، مطلبا مفضلا لدى الغالبية العظمى من الناس، حتى باتت تلك المنتجات أحد أهم المشاريع الاقتصادية التي تساعد على تمكين السيدات بأشكال عدة، وبخاصة اللواتي لا يجدن طريقة مناسبة للتسويق.
وعلى الرغم من وجود البازارات الموسمية، وأماكن العرض في بعض المحلات التجارية الكبرى، والتي قد تتطلب من السيدات، دفع مبالغ مالية بدل تسويق، إلا أن هذا الأمر قد يحد من مشاركة عدد كبير منهن لعدم توفر الدعم الكافي، أو لبعد المسافة بين أماكن إقامتهن وتلك المحال.
لذلك، عمدت العديد من الجهات الداعمة إلى خلق مساحات "آمنة اقتصادياً" للسيدات، كما في مشروع "زاد وزوادة" في مدينة السلط، والذي تم بالتعاون مع جهات عدة في قلب مدينة السلط، وفي شارع الحمام تحديداً، وبتنظيم وفكرة من جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، في سبيل توفير طرق عدة لدعم السيدات في تسويق منتجاتهن التي تلقى إقبالاً كبيراً في الأسواق.
وتتميز مدينة السلط بضواحيها، بوجود مساحات زراعية ورعوية كبيرة، ما يتيح لربات البيوت فرصة لإنتاج كميات تزيد على حاجة مونة البيت لديهن، وهنا، تبحث السيدات عن مصدر للمساعدة على بيع وتسويق تلك المنتجات الطبيعية، إذ يبحث كثيرون عن المنتجات الطبيعية والمعدة "بيتيا"، لما لها من جودة كبيرة وغالبيتها "صحية وغير معدلة ولا تضاف لها مواد حافظة".
وهو ما تقوم به سيدات السلط، فكان مشروع "زاد وزوادة" الفرصة المناسبة لهن، وكان من ضمن أهم المشاريع التمكينية التي تمنحها جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة للسيدات، وهو ما أكده مؤسس جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة محمد القرالة، أن فريق الجمعية سعى إلى إيجاد مكان مناسب لعرض منتجات مشروع "زاد وزوادة"، فوقع الاختيار على مقهى الإسكندراني الثقافي التراثي في شارع الحمام في مدينة السلط، والذي يتميز بموقعه المميز، ووجود عدد كبير من الزوار من خارج المملكة ومن باقي المحافظات كونه يعد محطة سياحية في المدينة.
وأشار القرالة إلى أن "زاد وزوادة" يهدف إلى تسويق منتجات مشاريع مسار الخير المختلفة والمتعلقة دوماً بزيادة دخل المرأة وتمكينها في مختلف المحافظات، وتتعلق غالبيتها بالمنتجات البيتية المختلفة التي تلقى إقبالاً من قبل الزوار للمكان، كما في منتحات "الجميد، السمن البلدي، الزيتون، المكدوس، المخلل، الخبيصة الحلوى القديمة المصنوعة من العنب، المقروطة، والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى التي توفرها السيدات بين الحين والآخر".
ووفق القرالة، فإن المنتجات المعروضة تتميز بجودتها العالية، كونها تعد صورة إيجابية لما تنتجه خيرات الأرض وما تجود به السيدات في عملهن، ويتم تسويقها لداخل وخارج المملكة، لذلك من الأهمية أن تكون المنتجات مميزة وتساعد على استدامة المشروع الذي يقدم منتجات العديد من السيدات اللواتي أظهرن تعاونهن وتفاعلهن مع المشروع بشكل إيجابي وبكل حماس.
ولكون مقهى الإسكندراني الثقافي، وبطابعه التراثي، يستقبل يومياً عددا كبيرا من الزوار، فإن إدارة المقهى تقوم بتقديم وجبات الإفطار من تلك المنتجات للزوار، وللذين يلمسون مدى جودة المنتج، ويتم تعريفهم بالمنتجات المعروضة، وهي فرصة مبتكرة للتسويق لمساعدة السيدات، عدا عن أن المنطقة ذاتها تحوي على بيت خيرات السلط أو مخبز مسار الخير في شارع الحمام، ومائدة الإفطار هي ذاتها من المنتجات المعروضة، ما أسهم في إقبال الزوار على البحث عنها وشرائها، وبذلك يتم تحقيق أهداف عدة من تشارك المشاريع في المنطقة، والنهوض بالواقع الاقتصادي سواء للسيدات "ربات البيوت المنتِجات"، واستقطاب الزوار من خارج المحافظة.
ومن أجل "لفت النظر" للمنتجات الطبيعية، عمدت السيدات، وبإشراف من جمعية مسار الخير، إلى اتباع طريقة تسويق وعرض لافتة للمنتج، وذلك من خلال طرق التعبئة المميزة، والتي تتميز بشكل أنيق ومميز في طريقة التعبئة، عدا عن الأسعار المناسبة وفي متناول اليد، حتى يتم التسويق للمنتجات بشكل أوسع.
وعن مدى نجاح هذا المشروع في دعم السيدات، رغم أنه حديث إلى حد ما، إلا أن القرالة بين أن المشروع ناجح بكل المقاييس، بل إن هناك سيدات قمن بالتواصل مع الجمعية وعرض منتجاتهن ليكن مشاركات في تسويق ما يقمن بإنتاجه في بيوتهن أو معاملهن البيتية الصغيرة، وتم الترحيب بذلك، لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من السيدات ليكن جزءا من هذا المشروع، الذي يأتي ثمرة سنوات من الدعم والتحفيز للسيدات في مختلف محافظات المملكة ومساعدتهن على الإنتاج، كما في مشاريع المخابز الإنتاجية التي تم افتتاحها في القرى النائية، لتكون مكانا تدب فيه الحياة لعمل السيدات.
ومنذ سنوات، بات الإقبال على المأكولات الشعبية والتراثية واضحاً، ما أسهم في إنجاح مثل تلك المشاريع الإنتاجية، سواء أكان المعروض منتجات "مونة" أو مأكولات تراثية شعبية، وهذا ما دفع جمعية مسار الخير إلى إتاحة المجال كذلك للمنتجات اليدوية الأخرى التي تقوم بعملها السيدات في محافظات عدة، كما في "مواد العناية الشخصية الطبيعية والحاصلة على الموافقات الطبية مثل الصابون الطبيعي بجميع أنواعه"، ويتم عرضها في زاوية خاصة بهن، إضافة إلى ركن خاصة لعرض "تهديب الشماغ"، الذي تشتهر به مدينة السلط من خلال عمل الناشطة الاجتماعية ثائرة عربيات، والمسؤولة في بيت خيرات السلط لدعم السيدات.
وتعد جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، إحدى أكبر الحاضنات الخيرية لدعم السيدات، وتستهدف الأسر المحتاجة والمجتمعات الأقل حظاً في المملكة، وبخاصة المناطق النائية منها، لرفع الوعي المجتمعي بالجوانب الاقتصادية والصحية والتعليمية، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة، وصنفت على أنها من أكثر الجمعيات الخيرية الداعمة، وحصلت على الكثير من الدعم المحلي والمؤسسي في المملكة.

MENAFN18012024000072011014ID1107739929

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