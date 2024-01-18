الأردن وتركيا: التصدي للعدوان الإسرائيلي ووقف الحرب على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة، مع نظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي استمرارا لعملية التنسيق والتشاور التي تكثفت خلال الأشهر الماضية، وهي نتيجة طبيعية للموقف الأردني التركي المشترك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين.

وأضاف أن التنسيق بين الأردن وتركيا على مدى أشهر الحرب على غزة كان شبه يومي سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها السعودية.



وتابع الصفدي "النقاشات عكست وحدة الموقف الأردني التركي من الحرب على غزة، ومواقفنا وتركيا واضحة في رفض التهجير وضرورة وقف الحرب على غزة وضمان وصول المساعدات للفلسطنيين".



وجدد الصفدي التأكيد على أن العلاقات الأردنية التركية هي علاقات أخوية تاريخية تنعكس في التعاون المستمر الذي نراه يتنامى في مختلف مجالات التعاون، ونريد أن نعمل على توسعته تنفيذا للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الصفدي، إن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في تقويض فرص تحقيق السلام. وأن استمرار العدوان على غزة يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراعات

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، إن الهجمات العشوائية الإسرائيلية مستمرة على غزة، ويجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة فورا.



وأضاف بأنه من غير المقبول أن تبرر إسرائيل هجومها على غزة لدواع أمنية.

