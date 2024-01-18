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الأمانة تنظم ورشة عمل لمشروع إدارة النفايات الصلبة

1/18/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع الشركة الاستشارية CDM Smith SE و بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني KFW اليوم ورشة عمل لإطلاق التقرير الافتتاحي لمشروع إدارة النفايات الصلبة المتكاملة كثيفة العمالة.

ويهدف تنظيم هذه الورشة الى مناقشة المنجزات و الخطط المستقبلية لمشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة MBT الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع شركة CDM Smith والمدعوم بمنحة مالية مقدارها 15 مليون يورو مقدمة من بنك KFW الالماني.

وقال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس احمد الملكاوي أن الأمانة تسعى الى التطور المستمر من خلال شراكاتها المتعددة مع المؤسسات المختلفة والمنظمات الدولية وتهدف الى تحسين أدائها في خدمة المدينة ومواطنيها.
وأشار أن الأمانة تعمل على إيجاد الحلول الامنة لتقليل الآثار السلبية للتزايد المستمر في كمية النفايات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان من خلال إيجاد قيمة مضافة لقطاع إدارة النفايات، حيث تم استحداث شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير.

بدوره قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس زيد السعايدة ان مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية من المشاريع الرائدة والهامة التي تهدف الى المساهمة في انشاء نظام للتخلص الآمن من النفايات البلدية في الأردن لتكون صديقة للبيئة والموارد والمناخ.
واضاف انه سيتم تجربة تقنيات معالجة النفايات الميكانيكية البيولوجية لدعم الامانة في الانتقال الى ادارة مستدامة، والتقليل من حجم النفايات المرسلة الى المكب، اطالة عمر المكب، المساهمة في كفاءة استخدام الموارد والتخفيف من آثار غازات الدفيئة، خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل من خلال تطبيق عمليات كثيفة العمالة مثل الجمع الانتقائي والفرز اليدوي والمعالجة اللاحقة للمواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية لإنتاج السماد و/أو الغاز الحيوي.

ويهدف المشروع الذي يعتبر جزءا من اتفاقية مالية مشتركة بين الحكومتين الألمانية والأردنية الى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال إنشاء منشأة ميكانيكية بيولوجية لمعالجة النفايات،و إعادة تدويرها وبناء المرافق والمعدات اللازمة لذلك وتقليل غازات الاحتباس الحراري.

وحضر الورشة عدد من مدراء الدوائر المعنية في أمانة عمان، والمدير التنفيذي لشركة رؤية عمان للمعالجة و اعادة التدوير بالإضافة إلى الشركاء المحليين وممثلين من USAID, GIZ والسفارة الألمانية.

ويشار الى أن شركة CDM Smith هي شركة للهندسة والبناء تقدم الاستشارات والتصاميم وحلول إدارة البرامج و الإنشاءات في مشاريع المياه، النقل و الطاقة، وتدعم شركة Smith الامانة في تنفيذ خطة لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال تقديم الدعم الفني و التقني اضافة الى انشاء مركز تدريبي خاص للتدريب على دارة النفايات الصلبة

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