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الصفدي يكشف الأولويات الحالية للأردن وتركيا حول غزة

1/18/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين إزاء تطورات الأوضاع في غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على ‫القطاع، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وإقليمية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، قال الصفدي "هذه الزيارة إلى الأردن تأتي استمراراً لعملية التنسيق والتشاور التي تكثفت في الأشهر الماضية نتيجة طبيعية لموقفنا المشترك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين".

وزاد: "التنسيق بيننا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كان تقريباً يومي سواءً على المستوى الثنائي أو في لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأكد الصفدي "أن العلاقات الأردنية التركية علاقات أخوية تاريخية تنعكس في التعاون المستمر الذي نراه يتنامى في مختلف مجالات التعاون، ونعمل على توسعته تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس أردوغان، فنبني على قاعدة صلبة من العلاقات الأخوية ونركز في هذه المرحلة بالتأكيد على الأوضاع الكارثية التي تتفاقم في غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، ونتيجةً للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية أيضاً نحو الانفجار".

وأضاف الصفدي "النقاش الذي أجريناه عكس وحدة الموقف الأردني التركي من ناحية أولوياتنا الحالية ومن ناحية الهدف الاستراتيجي الذي نعمل من أجله"، وقال "الأولويات الحالية واضحة؛ وقف العدوان على غزة، إدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية والدائمة إلى كل أنحاء القطاع، جنوبه وشماله، وقف عملية التدمير، والعمل فوراً من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم التي خرجو منها"، مؤكداً "مواقفنا واضحة في رفض التهجير، وفي رفض أي وجود إسرائيلي في غزة، وفي رفض أي اقتطاع لأي جزء من غزة، وفي أن التعامل مع غزة بعد أن يتوقف هذا العدوان يجب أن يكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ويستأنف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وزاد: "موقفنا محدد من أن استمرار هذا العدوان يدفع المنطقة كلها إلى أتون المزيد من الحروب والصراعات، ونرى التوتر الذي بدأ يتفاقم في المنطقة على عدة جبهات وهذا كله وليد هذا العملية المستمرة التي يوجدها العدوان الإسرائيلي ويوجدها الموقف الإسرائيلي الرافض للانخراط في أي جهد حقيقي لوقف العدوان وأي جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين وللإسرائيليين".

وقال: "نتابع أيضاً عمليات التحريض التي نراها مستمرة من قبل مسؤولين إسرائيليين، عمليات التحريض التي تشيطن الإنسان الفلسطيني، التي تنكر حقه في الحياة، التي ترفض أن تعطيه حقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي كله".

وأضاف: "المجتمع الدولي كله يقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام ورئيس الحكومة الإسرائيلية يقول لن أسمح بتجسيد حل الدولتين، والمجتمع الدولي كله يقول إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى هي مسؤولية قيادة شعبها ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه لن يعمل مع هذه السلطة، فنحن الآن في مواجهة ليس فقط عدوان إسرائيلي على غزة نتائجه الكارثية بدأت تنتشر في أنحاء المنطقة، ولكننا أيضاً في مواجهة موقف سياسي إسرائيلي يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويخرق القانون الدولي، ويخرق كل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية".

وأكد الصفدي " نعمل معاً في مواجهة هذا الموقف؛ منطلقين من توافق تام على الأولويات وعلى الهدف"، وزاد "نحن نريد سلاماً عادلاً وشاملاً، سلاماً تقبله الشعوب، وحتى تقبله الشعوب يجب أن يلبي هذا السلام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وهذا يبدأ في وقف العدوان ويبدأ في وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة وتدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم والتصعيد وهذا أمر ستكون انعكاساته كارثية ليس فقط على منطقتنا ولكن على العالم بأجمعه لأن ما يجري في المنطقة يؤثر على الأمن والسلم الدوليين".

وشدد الصفدي " مستمرون في عملية التنسيق المشتركة، وبحثنا اليوم كيف نمضي إلى أمام ليس فقط في جهدنا الثنائي ولكن بالتنسيق مع أشقائنا في مجموعة الاتصال، كيف نمضي إلى الأمام بإيصال موقفنا إلى العالم والعمل على بلورة موقف دولي مؤثر وفاعل للضغط من أجل وقف هذا العدوان ووقف كل ما يسببه من دمار وقتل للأبرياء وقتل لفرص تحقيق السلام العادل والشامل".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "الأردن يعتبر جزيرة الاستقرار في منطقة جغرافية مليئة بالمشاكل والاضطرابات، ونحن نحتاج إلى مساهمات الأردن في المنطقة دائماً، نحن كدول في المنطقة نهتم بما يحصل في منطقتنا ولهذا السبب نولي أهمية كبيرة جدا للمشاورات السياسية مع الأردن وفي مباحثاتنا اليوم تشاورنا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية بالتفصيل وخاصة التطورات في فلسطين، ولكن من المؤسف أن الهجمات الإسرائيلية العشوائية في غزة ما زالت مستمرة، ويجب أن تتوقف هذه المذبحة فوراً، ويجب رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة".

وأضاف: "نتابع التطورات على المنصات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأردن، وتعلمون لقد تابعنا القرارات التي اتخذت في القمة العربية الإسلامية المشتركة، ولقد أجرينا اتصالات مهمة مع الصديق العزيز معالي الصفدي ونظرائه الآخرين المكلفين من القمة، وشددنا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة". وزاد "لقد حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة، والعالم معظمه يشعر بالقلق إزاء المأساة الإنسانية، وأعتقد أن مبادراتنا ساهمت في وصول الرأي العام الدولي إلى هذه النقطة".

وأكد فيدان "من غير المقبول على الإطلاق أن تحاول إسرائيل تبرير هجماتها ضد فلسطين لأسباب أمنية، إن ما تفعله إسرائيل بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعاً واحتلالاً"، وزاد "إن توسع إسرائيل في أراضيها بعد كل حرب وأزمة هو أكبر دليل ملموس على ذلك، إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين، من خلال أنشطتها الاحتلالية التي تسميها المستوطنات".

وقال فيدان "لنكون واضحين، ليست إسرائيل هي التي يتعرض أمنها فعلاً للتهديد، على العكس من ذلك، المهددون هم الفلسطينيون ودول المنطقة، العالم كله بحاجة لرؤية هذه الحقيقة، إن التفاهم الذي يتحدث فقط عن أهل إسرائيل ويتجاهل التهديد الأمني الذي يواجهه الفلسطينيون يجلب الحرب وليس السلام إلى المنطقة".

وزاد فيدان "قابلنا بالترحيب، الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونأمل أن يؤدي القرار القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل بوقف الهجمات إلى خلق فرصة لوقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً بأن "الحصار على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية هو خطنا الأحمر كجميع المسلمين".

وقال فيدان "نولي أهمية كبيرة لدور الأردن في رعاية الأماكن الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليها، ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا، دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف فيدان "يجب اتخاد خطوات ملموسة الآن، ويتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه هذه القضية، ولن يكون الحل ممكناً، إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ذات التكامل الجغرافي على خطوط العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد فيدان "نحن ضد تهجير الفلسطينيين من غزة، وستواصل تركيا دعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام النهائي". وقال "لا داعي للمزيد من المشاكل والصراعات في منطقتنا، ونحن نرى أن الحرب في غزة تزيد للأسف من التصعيد الإقليمي، ورأينا توتر انعكس على لبنان وسوريا والعراق واليمن وخليج البحر الأحمر في نفس الوقت".

وقال "لقد تابعنا بقلق التطورات بين باكستان وإيران خلال اليومين الماضيين، وندعو إلى الاعتدال، وصباح اليوم تحدثت مع وزارء خارجية كلا البلدين وشرحوا لنا موقفهم، وحجتهم في هذا الصدد، ونحن كتركيا لا نريد بأن يصعد التوتر، نريد الهدوء وبأسرع وقت. ونية الجانبان هي عدم تصعيد التوتر، فالوضع مستقر في الوقت الحاضر". وزاد "نحن كتركيا مستعدون للقيام بدورنا لتخفيف التوتر بين باكستان وإيران".


وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال فيدان "تعتبر الأردن وتركيا الأكثر تأثراً بتداعيات الصراع في سوريا، وخاصة موضوع اللاجئين، هذه الأزمة مستمرة منذ فترة طويلة جداً، منذ سنوات، ونحن نرى ما يمكن أن ننجزه في هذا الصدد، ونواصل التعاون في هذا الصدد، وبحثنا هذا الموضوع في لقائنا اليوم فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية".

وزاد "بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والثقافة والسياحة، وأثر الأزمات العالمية على العلاقات الاقتصادية والتجارية". وقال "العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بيننا مليار دولار، ونلاحظ اتجاه الإيجابية هذا العام أيضاً، ونتابع بكل تقدير الخطوات التي تخطوها المملكة الأردنية في مجال التحديث في السنوات الأخيرة". وأضاف "سنعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة، ونكرر عزمنا على مواصلة تعزيز تعاوننا الحالي مع الأردن في كافة المجالات".

وفي إجابة على سؤال حول المواقف الأردنية التركية والتناسق في مختلف القضايا وخصوصاً القضية الفلسطينية، قال الصفدي "كما أوضحت نحن نعمل ثنائياً، ونعمل أيضاً في إطار لجنة الاتصال التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة؛ ففي الفترة الماضية قامت اللجنة بالتواصل مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن عبر الزيارات إليهم وإلى دول أخرى مؤثرة، وأوضحنا خلال تلك الزيارات، مشروعية العدوان الإسرائيلي على غزة، أوضحنا بأن المبررات التي تقدمها إسرائيل لهذا العدوان غير مقبولة قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، وأن العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن أيضاً سيدفع باتجاه التوتر في المنطقة برمتها". وزاد "صحة تحذيرنا بدأت من الأيام الماضية؛ نرى التوتر في جنوب لبنان، نرى التوتر في منطقة البحر الأحمر، ونرى التوتر في مناطق أخرى في المنطقة".

وقال "مستمرون مع زملائنا في اللجنة في عملنا المستهدف تعرية الرواية الإسرائيلية، والتحذير من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ونتائجه على المنطقة برمتها، ومرة أخرى تكسير السردية الإسرائيلية التي لا ترتكز إلى قانون ولا ترتكز إلى منطق ولم تحقق شيئاً سوى قتل الفلسطينيين وتدمير مجتمع كامل"، وأوضح الصفدي "عندما نرى حجم الدمار الذي في غزة، كيف سيحقق هذا الأمن لإسرائيل؟ بأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل، بنيته التحتية كاملة، قتل ٣٠،٠٠٠ فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وجرح أضعاف ذلك، بأي منطق يمكن قبول ذلك على أنه دفاع عن النفس؟"، مؤكداً "سنستمر في التواصل مع المجتمع الدولي، سنستمر في حشد الموقف الدولي القادر على الضغط"، وقال "بدأنا نرى تغيراً في كثير من مواقف الدول منذ السابع من تشرين الأول حتى الآن، نراها تقترب بشكل أكبر إلى الموقف العربي الإسلامي؛ الموقف المنطقي، الموقف الإنساني الذي يقول إن قتل الأبرياء وتدمير بيوتهم وتدمير مستقبلهم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع ولن يجلب لإسرائيل أمناً ولن يجلب للمنطقة سلاماً، فهذه هي الأسس التي نعمل وفقها وهذه الأطر التي مستمرون في العمل في إطارها حتى ينتهي هذا العدوان".

وأضاف "ثمة تحديات حقيقية، وكما قلت ثمة أولويات مرحلية وثمة هدف سياسي أبعد؛ الأولويات المرحلية الآن وقف هذه المجزرة في غزة، وقف هذا التدمير في غزة، ووقف هذا التصعيد في المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية، عندما تقول الأمم المتحدة أن ما دخل غزة حتى الآن لا يلبي ١٠٪؜ من الاحتياجات. ٢،٣ مليون مواطن فلسطيني دمرت بيوتهم وحوصروا في منطقة صغيرة لا تمتلك أي مقومات الحياة، فهذا هو الجهد الذي نقوم به وفيما بعد ذلك جهدنا مركز على تكون أي مقاربة منطلقة من الهدف، والهدف هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق الأسس التي ذكرت، وأيضاً عبر خطة عمل واضحة لتأخذنا إلى السلام العادل والشامل الذي لا بديل عنه سبيلا لحل أسرع".

من جانبه، أجاب وزير الخارجية التركي "الأزمة التي نواجهها نحن كبلدان في المنطقة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والمهم هنا نحن كبلدين في المنطقة وكمسلمين، كيف نستطيع حل هذا؟ كيف نقوم بتطوير آليات في هذا الصدد؟ ما هي اتجاهاتنا في هذا الصدد؟ جهودنا في هذا التعاون الذي أقمناه كان له نتائج مثمرة". وقال "نحن في الطرف الحق، ولهذا السبب القضية الفلسطينية قضية عادلة ومحقة، وبكرامة وبشكل قوي وبشكل حازم كلنا معاً إذا لم ندافع عن هذه القضية وإذا لم نبد الإرادة الكاملة هنا فإن هذه الأزمة طبعاً قد تتجاهل الفلسطينيين، ولكن بعد غد أو في المستقبل سيأتي إلى بلد آخر، ولهذا السبب على المسلمين أن نتحد ونتضامن ونتعاضد ضد هذه اللامشروعية وهذا الإجحاف وأن نعلي صوتنا، ولدينا القابلية والقدرة والتضامن في هذا الصدد من أجل أن نحل هذه القضية بشكل سلمي وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية وأن نبذل الجهود اللازمة في هذا الصدد".

MENAFN18012024000072011014ID1107739923

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