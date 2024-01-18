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ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

1/18/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ولي العهد ينقل تحيات الملك لمرتبات المستشفى واعتزازه بجهودهم طوال الشهور الماضية.

ولي العهد: الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، مرتبات المستشفى الميداني الأردني السابق غزة /76 الذين عادوا من القطاع الأسبوع الماضي، بعد استلام المستشفى الميداني غزة/ 77 مهامه.


ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات المستشفى واعتزازه بجهودهم التي بذلوها طوال الشهور الماضية.

وعبر سموه خلال اللقاء، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن شكره لمرتبات المستشفى لما قدموه من جهود إنسانية كبيرة بخاصة رفيقات السلاح، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان، مؤكدا أن الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني غزة/ 76 العقيد الركن ثائر الخطيب طبيعة العمل وجهود الكوادر خلال عمل المستشفى الواقع شمال قطاع غزة.

واعتبر متحدثون من مرتبات المستشفى الميداني غزة/ 76 أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد ومتابعتهما لعمل البعثة كان له الأثر البالغ في مد المرتبات بالعزيمة والقوة وبذل مزيد من الجهد للوقوف إلى جانب الأشقاء وتوفير أفضل الخدمات العلاجية لهم.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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