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الأردن والكويت.. وقف الحرب على غزة واحترام القانون الدولي

1/18/2024 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع معالي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع اليحيا للبناء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

وبادل اليحيا الصفدي تأكيد الحرص على توسعة التعاون بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة وتعزيز العلاقات الأخوية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، وسبل وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

MENAFN18012024000072011014ID1107739920

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