Friday, 19 January 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يزور ضابطين من مرتبات كوادر المستشفيات الميدانية في غزة

1/18/2024 2:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - عقب لقائه مرتبات المستشفى الميداني الأردني السابق في غزة/ 76، زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، المصاب العسكري من مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي يرقد على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية، إثر تعرضه أمس للإصابة نتيجة اشتباكات في محيط المستشفى.

واطمأن سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الخدمات الطبية الملكية، على حالة المصاب الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أخلت المصاب جوًا إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.

كما زار سموه، مدير المستشفى الميداني الأردني السابق في غزة/ 76، العقيد زياد السعيد، الذي يرقد على سرير الشفاء إثر عارض صحي ألم به بعد انتهاء مهمته وعودته للمملكة، ما أدى لتعذره من حضور لقاء ولي العهد اليوم بمرتبات المستشفى في الديوان الملكي.

MENAFN18012024000072011014ID1107739918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث