ولي العهد يزور ضابطين من مرتبات كوادر المستشفيات الميدانية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - عقب لقائه مرتبات المستشفى الميداني الأردني السابق في غزة/ 76، زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، المصاب العسكري من مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي يرقد على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية، إثر تعرضه أمس للإصابة نتيجة اشتباكات في محيط المستشفى.
واطمأن سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الخدمات الطبية الملكية، على حالة المصاب الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.
وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أخلت المصاب جوًا إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.
كما زار سموه، مدير المستشفى الميداني الأردني السابق في غزة/ 76، العقيد زياد السعيد، الذي يرقد على سرير الشفاء إثر عارض صحي ألم به بعد انتهاء مهمته وعودته للمملكة، ما أدى لتعذره من حضور لقاء ولي العهد اليوم بمرتبات المستشفى في الديوان الملكي.
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