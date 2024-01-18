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عشيرة الجغبير تنعى الحاج موسى عبدالرزاق (أبو عامر)

1/18/2024 2:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعي حاج فاضل
بمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيرة الجغبير وأقرباؤهم وأنسباؤهم المرحوم
الحاج موسى عبدالرزاق عبدالله الجغبير (ابو عامر)
زوج المرحومه الحاجة ابتهاج احمد عبد الله الجغبير.
وشقيق كل من المرحوم صلاح (ابوالليث) والمرحوم المهندس محمد (ابوجواد ) والفاضلات فاطمة وبهيجة وهند وكلثوم وخولة وختام.
ووالد كل من - الدكتور عامر - زوجته المهندسة لينا عبداللطيف الطعان
- الدكتور احمد - زوجته روضه حابس النهار
- الدكتور محمد - زوجته نسرين ياسين الزعبي
- الدكتورة خلود - زوجها الدكتور عدنان أبوحمور
- علا - زوجها المقدم المتقاعد علي عبدالحميد المناصير
- ربا - زوجها الدكتور ماجد هاني خريسات
- سماح - زوجها المهندس علاء محمد عربيات
- لانا - زوجها سامر لطفي الهويدي
والذي انتقل الى رحمة الله تعالى وسيشيع جثمانه الطاهر
يوم الجمعه الموافق ١٩-١-٢٠٢٤.
الصلاة عليه في مسجد حمدي الانيس بعد صلاة الجمعة
والدفن في مقبرة القلعة.
العزاء للرجال والنساء في ديوان عشيرة الجغبير /السلط
لليوم الأول بعد الدفن يوم (الجمعة)
ولليومين الثاني والثالث أيام ( السبت والأحد) من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

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