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الحصاد الاسرائيلي المر

1/18/2024 2:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمد مصالحة.. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية

كيفما درسنا وناقشنا الحرب الهمجيه على غزه والضفه الغربيه، فلسوف نخرج بنتيجه واحده هي ان اسرائيل بافعالها المجنونه تدفع بنفسها والمنطقه إلى مصير مظلم وقاس على الجميع.
مشكلة صانعي القرار من امثال نتنياهو وعصابة غلاة المتطرفين ورعاة المستوطنين انهم يخرجون من أزمة ليدخلوا والمنطقه في نفق جديد، فهل لهم مثلا ان يتدبروا طروحاتهم بتهجير اهل غزه ولم يتذكرون ان هذا من حصاد ايديهم المر إذ سيحولون هؤلا المهاجرين إلى قوى مسلحه تثار لوطنها وكرامتها مهما طال الزمن؟.
وهل يتدبر هولاء المهووسون باستخدام القوه أن خسائرهم في غزة وحدها بين قتيل ومصاب ومرضى نفسيين ومهاجرين للخارج يتجاوزون مئات الالاف من حصادهم؟ وهل يتدبر هؤلاء المهوسوون بقتل الأبرياء بدلا من مواجهة المقاومه في الميدان انهم وصموا كيانهم بالجبن والنذاله وان جيشهم بات أضحوكة في أعين الاسرائيلين أنفسهم لانه غير قادر على تحقيق الامن المزعوم لهم في المستوطنات او المستعمرات المقاومه على أرض فلسطينيه؟ وهل يتناسوا ان ادانتهم أمام الرأي العالمي بالمظاهرات العارمه في كل قارات العالم خاصة في أمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا .او أمام محكمة العدل الدوليه وما قدمته من مرافعات محكمه جنوب أفريقيا ودول اخرى او ماسيتم طرحه بشأن جرائم الاباده أمام محكمة الجنايات الدوليه نقول كل هذا الادانا ت مسحت تماما صورة الدوله او الحمل الوديع لها المحاطه كما تزعم في بئية معاديه!! كما كانت والاعلام الغربي يسوقها خاصة في عواصم الغرب والقارات الخمس.
اليوم يقود نتنياهو هذا الكيان إلى حتفه وما كل ما ذكرناه الأبيض المخاضات او الحصاد المر الذى جنته اسرائيل على نفسها والمنطقه و التى شحنت شعوبها من جديد بعداء وكراهيه لايمكن تجاوزها الا باستئصال هذا الكيان المزروع عنوة من هذه المنطقه التي من حقها ان تنعم بالسلام والامن وحق الشعب الفلسطيني بالعودة لوطنه وإقامة دولته.

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