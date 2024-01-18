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من هو رشيد الحوثي الذي طالب متابعيه بالانشغال بفلسطين بدل جماله؟

1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يمني، الذي يشارك مقاطعه على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الهجمات على السفن، فيما لقبه متابعوه ومعظم الصحف الأجنبية بالحوثي الوسيم.


فيما طلب رشيد حداد "الحوثي الوسيم" من متابعيه عبر فيديو نشره على مواقع التواصل عدم الانشغال بجماله ومظهره والتركيز على ما يحدث في فلسطين، لقي الفيديو انتشاراِ واسعاً خلال أقل من 24 ساعة.


رشيد حداد.. الحوثي الوسيم ودعم فلسطين
حسب موقع "telegraph" البريطاني، انتشرت صور ومقاطع فيديو لرشيد حداد بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركته لقطات تظهره على متن سفينة حاويات تعرضت للاختطاف. وقد أطلق المعلقون عليه لقب "تيموثي شالاميت" نسبةً للشبه الذي لاحظوه بينه وبين الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت.


في تغريدة على حسابه على منصة X تويتر سابقاً، أكد رشيد أن قضيته الرئيسية هي فلسطين، مشيراً إلى أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الجمال. وأعرب عن أمله في أن تصل رسالته لدعم فلسطين ورفضه للعدوان الإسرائيلي.


شارك رشيد حداد مقاطع فيديو على متن سفينة الحاويات "Galaxy Leader"، التي اختطفتها ميليشيا الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولا يزال طاقم السفينة تحت الأسر، في حين يتابع الحوثيون نشر مقاطع فيديو لعملياتهم عبر وسائل التواصل.

رشيد حداد أعاد نشر مقاطع الفيديو بانتظام منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأظهر استعداده للتضحية من أجل قضيته، مع تصريحات عن نيتهم قصف السفن الإسرائيلية. كما ظهر في صور يرتدي حزاماً بنياً وحمل بندقية AK-47.


تُظهر هذه الحادثة جزءاً من ظاهرة أوسع لتوثيق الصراع في البحر الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم الحوثيون والسياسيون اليمنيون هذه المنصات لنقل رسائلهم وأحداث الصراع.


الحوثي الوسيم والتواصل الاجتماعي
تصحيحاً للتفاصيل السابقة، يبدو أن رشيد حداد ليس قرصاناً حوثياً حقيقياً، ولم يشارك في أي لقطات للاختطاف الفعلي لسفينة Galaxy Leader أو أي سفن أخرى. يصف نفسه على موقع Threads، منافس Meta لموقع X، بأنه "شخصية إعلامية وممثل ومصور".

على الرغم من هذا، يتمتع الحداد بشعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يملك 29 ألف متابع على Instagram و10 آلاف على منصة X. حصل على آلاف الإعجابات والمشاهدات على TikTok وInstagram.

قام بعض معجبيه بإنشاء أعمال فنية تصوره، وقام آخرون بإنشاء حساب معجبين على منصة X. يجدر بالذكر أن الحوثيين قد تسببوا في فوضى في الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ بداية الحرب في غزة.


كما قامت بريطانيا والولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الغربية على مواقع الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة في الممرات المائية الهامة، مؤكداً أن الضربات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتسامحوا مع الهجمات على مصالحهم. -عربي بوست

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