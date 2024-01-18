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إصابة 28 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 28 من جنوده في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ السابع من تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.

وأعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في افتتاحيتها قبل أيام، عن حجم المشكلة التي تواجهها "إسرائيل" بتعاظم عدد الجرحى لديها، بدءًا من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثمّ في الحرب الجارية أحداثها في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.

وجاء في الصحيفة أن "أكثر من 6 آلاف من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية، بما فيها الجيش والشرطة، أصيبوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) في هجمات في ذلك اليوم المروع، وفي الحرب التي تلت ذلك في غزة مع حماس وفي الشمال مع حزب الله".

وأضافت الصحيفة أنه "بعد شهر واحد فقط من الحرب أبلغت وزارة الصحة الكنيست أنّ إسرائيل ليست مستعدّة للتعامل مع العدد الهائل من الأشخاص والعسكريين والمدنيين الذين أصيبوا في الحرب، إلى جانب العدد المعتاد من المرضى الذين يتنقلون عبر النظام الطبي".

وقبل ذلك، كشف موقع "والا" الإخباري العبري مساء الجمعة، إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا. (وكالات)

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