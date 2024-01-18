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غضب بين جنود إسرائيليين على خلفية قرار جديد

1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غضب بين جنود وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية بعد تقليص المنحة المخصصة لهم.

وأوضحت الصحيفة أن وحدة المسح مسؤولة عن تحديد مكان وإجلاء الجثث وجمع أشلاء الجنود في غزة، وأشارت إلى أن المنحة المخصصة لجنود الوحدة تم تقليصها إلى ألفي شيكل بدلا من 4 آلاف المخصصة لجنود الاحتياط (الدولار يساوي 3.77 شيكلات).

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله: "شعرنا بالخجل من حصولنا على نصف المنحة، نترك كل شيء ونخاطر بحياتنا في أراضي العدو، لا أحد يأتي إلى هنا من أجل المال، ولكن إذا كان هذا هو الشكر فهذا أمر مؤسف ومخيب للآمال". (الجزيرة نت)

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