الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس
التاريخ
1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم
الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس
المحتلة منذ الليلة الماضية.
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