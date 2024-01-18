هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي غزة

هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي غزة
التاريخ
1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن
مسؤولين أمنيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدأت إعادة تأهيل كتائبها
شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.
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