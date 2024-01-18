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لماذا يضغط بايدن على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة؟

1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي. (الجزيرة نت)

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