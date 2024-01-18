استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

MENAFN - Alghad Newspaper)ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 104 على التوالي باستهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم للمجازر التي يرتكبها بكافة المناطق في القطاع .

وبارتقاء الصحفي فنونة، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة إلى 119 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

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