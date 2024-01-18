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استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

1/18/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس اليوم الخميس في قصف الاحتلال على قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 104 على التوالي باستهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم للمجازر التي يرتكبها بكافة المناطق في القطاع .

وبارتقاء الصحفي فنونة، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة إلى 119 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

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