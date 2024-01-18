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إطلاق صفارات الإنذار في إيلات بعد سماع دوي انفجار

1/18/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية في الجنوب، وذكرت محطة إذاعية محلية أن دوي انفجار سُمع نتيجة اعتراض تهديد جوي قادم.

وسبق أن كانت إيلات الواقعة على البحر الأحمر هدفا لصواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا مع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم اعتراض طائرة مسيرة في سماء إيلات. (المملكة)

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